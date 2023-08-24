Автобус собрал семь автомобилей — на площади Революции массовая авария

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

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Вечером 24 августа на площади Революции в Липецке автобус 352-го маршрута повредил семь автомобилей. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автобус врезался впереди стоящие машины, когда съезжал с Петровского спуска.— На спуске и площади наблюдается снижение скорости автопотока. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, — рассказали в областном управлении МВД.Пассажиры автобуса не пострадали. Тем не менее, к месту аварии прибыла бригада скорой помощи.По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.