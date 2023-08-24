Происшествия

сегодня, 18:12

Автобус собрал семь автомобилей — на площади Революции массовая авария

24 3492
#ДТП #автобус
2

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

Вечером 24 августа на площади Революции в Липецке автобус 352-го маршрута повредил семь автомобилей.  Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автобус врезался впереди стоящие машины, когда съезжал с Петровского спуска. 

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— На спуске и площади наблюдается снижение скорости автопотока. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, — рассказали в областном управлении МВД.

Пассажиры автобуса не пострадали. Тем не менее, к месту аварии прибыла бригада скорой помощи.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
24 3492
#ДТП #автобус
2

Комментарии (24)

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Липецк

3 минуты назад
Сейчас не проверяют автотранспорт при выезде на линию да и водителя тоже. Вот и результат.
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А

5 минут назад
Да пожалуйста, днём гонок нет?
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Это

6 минут назад
Да пожалуйста, где? Сколько езжу в Липецке, ни разу водителя занятого с телефоном не видел.
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Да пожалуйста

9 минут назад
Это, в любом автобусе в любое время. Водитель телефон неразделимы. Гонки с утра и вечером
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Автохам

15 минут назад
Водила по Ютубу водить учился?
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Константин

18 минут назад
Все могло случиться. Погода скорее всего виновата.
ответить

Это

18 минут назад
Липчанину, где можно ознакомиться с такой практикой?
ответить

Свидетель

20 минут назад
Липчанин, при отказе тормозов соберёт больше машин, потому что поток ехал с нижнего не маленький.
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Липчанину

21 минуту назад
Липчанин, как показывает практика, аварии автобусов лишь из-за невнимательности и гонки. А телефон так вообще на 1м месте. Поэтому не удивлюсь, что тормоза лишь отмазка
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Липчанин

25 минут назад
Всё очевидно, у тебя в голове что-то отказало.это техника и тормоза могут отказать даже у нового автобуса
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