Происшествия
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Автобус собрал семь автомобилей — на площади Революции массовая авария
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
Вечером 24 августа на площади Революции в Липецке автобус 352-го маршрута повредил семь автомобилей. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автобус врезался впереди стоящие машины, когда съезжал с Петровского спуска.
— На спуске и площади наблюдается снижение скорости автопотока. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, — рассказали в областном управлении МВД.
Пассажиры автобуса не пострадали. Тем не менее, к месту аварии прибыла бригада скорой помощи.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
— На спуске и площади наблюдается снижение скорости автопотока. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, — рассказали в областном управлении МВД.
Пассажиры автобуса не пострадали. Тем не менее, к месту аварии прибыла бригада скорой помощи.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
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