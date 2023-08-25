Здоровье

сегодня, 13:09

У 27-летней липчанки в кисте яичника выросла челюсть

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#медицина
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У 27-летней липчанки в кисте яичника выросла челюсть

В доброкачественной опухоли обнаружили зачатки челюсти с торчащими зубами.

Хирурги Липецкой областной клинической больницы Артём Мешков и Олеся Банаева провели операцию 27-летней пациентке, которая никак не могла забеременеть. Они без разрезов, лапароскопическим доступом, удалили у женщины гигантскую кисту яичника. Уникальность этой операции придало содержимое кисты.

Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача Липецкой областной клинической больницы Дмитрий Куцевал, в кисте обнаружили зачатки челюсти. 

Киста —  доброкачественное образование, в котором обычно находится жидкость. Но в ходе каких-то генетических ошибок при делении клеток и разрастания кисты могут возникать и разнообразные формирования, разрастания костной ткани. В случае прооперированной пациентки, это костное формирование очень напоминало кость неба и верхней челюсти — были даже видны торчащие в разные стороны зубы.


Подобные случаи описаны в медицинской литературе и являются очень редкими. Бывало, что в кисте находили зачатки бедренной кости.

Сама извлечённая челюсть не сохранилась, ведь извлекали её лапароскопическим доступом — то есть по маленьким фрагментам.

Послеоперационный период у пациентки протекает спокойно. Женщина уже готовится к выписке и уже планирует желанную беременность, которой теперь ничто не мешает.
8 1812
#медицина
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Комментарии (8)

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Лиза

4 минуты назад
Какой ужас! Здоровья женщине.
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ВЕРБЛЮДОЛАМА

29 минут назад
Здоровья и счастья этой женщине. Врачам почет и уважение. Хоть кто то делом настоящим занимается.
ответить

Виктор

34 минуты назад
Загадка, это значит, что могло бы укусить, современем, да.
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Вспомнился

37 минут назад
Видик ,, Чужой,,
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Гость

46 минут назад
Это гинекологи. Не * . * эхонококк из печени достали, эти зубы из причинного места
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Загадка

47 минут назад
Что, если бы было, весь мир погубило?
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Стерх

58 минут назад
Заголовок новости конечно ... Но врачам и хирургам уважение и почет!
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А молоко

сегодня, 13:15
В городе, должно быть бесплатным, за счёт комбината, за вредность.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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