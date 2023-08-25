У 27-летней липчанки в кисте яичника выросла челюсть

В доброкачественной опухоли обнаружили зачатки челюсти с торчащими зубами.

Хирурги Липецкой областной клинической больницы Артём Мешков и Олеся Банаева провели операцию 27-летней пациентке, которая никак не могла забеременеть. Они без разрезов, лапароскопическим доступом, удалили у женщины гигантскую кисту яичника. Уникальность этой операции придало содержимое кисты.Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача Липецкой областной клинической больницы Дмитрий Куцевал, в кисте обнаружили зачатки челюсти.Киста — доброкачественное образование, в котором обычно находится жидкость. Но в ходе каких-то генетических ошибок при делении клеток и разрастания кисты могут возникать и разнообразные формирования, разрастания костной ткани. В случае прооперированной пациентки, это костное формирование очень напоминало кость неба и верхней челюсти — были даже видны торчащие в разные стороны зубы.Подобные случаи описаны в медицинской литературе и являются очень редкими. Бывало, что в кисте находили зачатки бедренной кости.Сама извлечённая челюсть не сохранилась, ведь извлекали её лапароскопическим доступом — то есть по маленьким фрагментам.Послеоперационный период у пациентки протекает спокойно. Женщина уже готовится к выписке и уже планирует желанную беременность, которой теперь ничто не мешает.