Стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину появился на площади Героев

На памятнике воинам-интернационалистам установлены фотографии руководителей ЧВК «Вагнер», свечи и лежат цветы.



На площади Героев в Липецке появился стихийный мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину.Фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, закрепленные на памятнике воинам-интернационалистам окружены свечами и цветами.Сегодня утром некоторые свечи еще горели.Как сообщил GOROD48 волонтер и руководитель сообщества «Патруль» Игорь Зарницкий, мемориал организован неравнодушными к гибели руководителей ЧВК «Вагнер» людьми около восьми вечера 24 августа.Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, арендованный компанией Евгения Пригожина. В самолете находились 10 человек, все они погибли. Для опознания некоторых тел понадобится ДНК-экспертиза. Вместе с Пригожиным на борту самолета находился и командир ЧВК Дмитрий Уткин.