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сегодня, 09:43

Стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину появился на площади Героев

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#ЧВК «Вагнер» #Пригожен #Уткин
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Стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину появился на площади Героев

На памятнике воинам-интернационалистам установлены фотографии руководителей ЧВК «Вагнер», свечи и лежат цветы.

На площади Героев в Липецке появился стихийный мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину.

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Фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, закрепленные на памятнике воинам-интернационалистам окружены свечами и цветами.

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Сегодня утром некоторые свечи еще горели.

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Как сообщил GOROD48 волонтер и руководитель сообщества «Патруль» Игорь Зарницкий, мемориал организован неравнодушными к гибели руководителей ЧВК «Вагнер» людьми около восьми вечера 24 августа.

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Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, арендованный компанией Евгения Пригожина. В самолете находились 10 человек, все они погибли. Для опознания некоторых тел понадобится ДНК-экспертиза. Вместе с Пригожиным на борту самолета находился и командир ЧВК Дмитрий Уткин.
7 1118
#ЧВК «Вагнер» #Пригожен #Уткин
4

Комментарии (7)

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Думаю

14 минут назад
Липчанин, прямое отрошение,раз дорогу перекопали.
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Гость

21 минуту назад
А почему волонтер и руководитель сообщества "Патруль" ещё не на фронте?
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Правда

32 минуты назад
Была на него надежда.Жаль не довёл дело до конца.Царствие небесное.
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Липчанин

33 минуты назад
А какое отношение они имеют к Липецку?
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zzloyzz

40 минут назад
Помолимся за воинов.
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Автомеханник

46 минут назад
Настоящий человек с большой буквы. Герой, спаситель отечества. Человек, который хотел Россию поднять с колен, на которые она упала за последние 20лет.
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гость48

48 минут назад
люди живы, пока о них помнят!
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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