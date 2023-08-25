Происшествия
сегодня, 09:51
От технической неисправности до человеческого фактора
Причину массового ДТП на Петровском спуске выяснит спецкомиссия частного перевозчика.
В компании «Липтранс», которой принадлежит автобус, протаранивший вчера семь автомобилей на Петровском спуске, пока не знают причины аварии.
Ответ на вопрос, что же произошло вчера вечером на Петровском спуске, даст специальная комиссия, созданная перевозчиком. Проверяются все версии — от технической неисправности до человеческого фактора.
Напомним, что вечером 24 августа автобус 352-го маршрута повредил семь автомобилей при съезде с Петровского спуска на площадь Революции. На записи аварии видно, как автобус на большой скорости врезается в стоящие перед кольцевой развязкой автомобили в левой полосе и цепляет машины, стоящие в правой полосе, после чего поворачивает направо, по пути притирая другие машины.
Ответ на вопрос, что же произошло вчера вечером на Петровском спуске, даст специальная комиссия, созданная перевозчиком. Проверяются все версии — от технической неисправности до человеческого фактора.
Напомним, что вечером 24 августа автобус 352-го маршрута повредил семь автомобилей при съезде с Петровского спуска на площадь Революции. На записи аварии видно, как автобус на большой скорости врезается в стоящие перед кольцевой развязкой автомобили в левой полосе и цепляет машины, стоящие в правой полосе, после чего поворачивает направо, по пути притирая другие машины.
Или
Может
Аркадий Апполоныч
Соседка
Гость