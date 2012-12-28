Цены на бензин в Липецкой области снова ускорили рост

Средняя цена на бензин перешагнула отметку в 60 рублей.

Цены на бензин вновь ускорили свой рост в Липецкой области по итогам прошлой недели до 0,2% (неделей ранее стоимость топлива выросла на 0,1%). Стали дороже два вида топлива – бензин марок АИ-92 и АИ-95. Стоимость премиального бензина и дизтоплива, как и неделей ранее, не изменилась. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 1 по 7 июля.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% и составила 60,12 рубля за литр против 59,98 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожала марка бензина АИ-92 – до 56,84 рубля (на 30 июня - 56,70 рубля) Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 0,2% - с 61,74 рубля до 61,89 рубля. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля. Не изменилась стоимость дизельного топлива – 67,54 рубля за литр.