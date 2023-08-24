Происшествия
сегодня, 20:20
Массовое ДТП на Петровском спуске записала камера уличного наблюдения
Автобус на полном ходу врезался в стоявшие перед кольцом площади Революции автомобили.
ДТП на площади Революции в Липецке, в котором автобус 352-го маршрута повредил семь автомобилей, записала камера уличного наблюдения.
На записи видно, как автобус на большой скорости врезается в стоящие перед кольцевой развязкой автомобили в левой полосе и цепляет стоящие в правой машины, после чего поворачивает направо, по пути притираясь к другим машинам.
Ранее GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что в аварии люди не пострадали. Возникший на спуске и площади Революции затор, регулировали сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
На записи видно, как автобус на большой скорости врезается в стоящие перед кольцевой развязкой автомобили в левой полосе и цепляет стоящие в правой машины, после чего поворачивает направо, по пути притираясь к другим машинам.
Ранее GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что в аварии люди не пострадали. Возникший на спуске и площади Революции затор, регулировали сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
Не факт
Депутат
Фокс