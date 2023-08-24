Происшествия

сегодня, 20:20

Массовое ДТП на Петровском спуске записала камера уличного наблюдения

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#ДТП #автобус
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Автобус на полном ходу врезался в стоявшие перед кольцом  площади Революции автомобили.

ДТП на площади Революции в Липецке, в котором автобус 352-го маршрута повредил семь автомобилей, записала камера уличного наблюдения. 

На записи видно, как автобус на большой скорости врезается в стоящие перед кольцевой развязкой автомобили в левой полосе и цепляет стоящие в правой машины, после чего поворачивает направо, по пути притираясь к другим машинам.

Ранее GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что в аварии люди не пострадали. Возникший на спуске и площади Революции затор, регулировали сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.
3 1245
#ДТП #автобус
3

Комментарии (3)

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Не факт

4 минуты назад
Больше похоже что уснул за рулём.
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Депутат

26 минут назад
Фокс, на задней панели автобуса в верхней части есть дублирующие стоп-сигналы, они хорошо видны на стоящем автобусе, а при столкновении их света не видно, значит водитель вообще не давил на педаль тормоза
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Фокс

31 минуту назад
В блоке задних фонарей при столкновении видно, что горят верхние фонари, а в заметке от 18.12 видно, что горят средние фонари. Так где же у него стоп-сигналы и когда он на сам деле давил на тормоз?
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