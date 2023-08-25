В Грязях осудили вора-рецидивиста

За серию краж и уклонение от административного надзора мужчина получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Грязинский городской суд вынес приговор ранее уже судимому за кражи местному жителю. Мужчина освободился из мест лишения свободы только в 2022 году, и практически сразу снова взялся за старое. При этом он ещё имел непогашенную судимость.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на этот раз мужчину судили сразу по нескольким уголовным статям: за два случая самовольного оставления места жительства, хищение доверенного ему телефона и шесть краж из микрофинансовых организаций, магазинов, торговых павильонов.



Подсудимый вину признал частично, и лишь одному потерпевшему возместил причиненный ущерб.



В результате по совокупности преступлений грязинца приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.