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В Грязях осудили вора-рецидивиста

209
#кража
В Грязях осудили вора-рецидивиста

За серию краж и уклонение от административного надзора мужчина получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Грязинский городской суд вынес приговор ранее уже судимому за кражи местному жителю. Мужчина освободился из мест лишения свободы только в 2022 году, и практически сразу снова взялся за старое. При этом он ещё имел непогашенную судимость.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на этот раз мужчину судили сразу по нескольким уголовным статям: за два случая самовольного оставления места жительства, хищение доверенного ему телефона и шесть краж из микрофинансовых организаций, магазинов, торговых павильонов.

Подсудимый вину признал частично, и лишь одному потерпевшему возместил причиненный ущерб.

В результате по совокупности преступлений грязинца приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
209
#кража

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