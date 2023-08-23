Происшествия

33 минуты назад

Из липецкой БСМП уволили санитарку за грубое отношение к больной

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#больница #грубое обращение

В соцсетях распространяется видео, на котором санитарка толкает пожилую пациентку, после чего та падает, и ударяется грудью о кровать.

Судя по видео, пациентка рвалась к холодильнику в палате. Автор видео, разославший его по многим ТГ-каналам и группам «ВКонтакте», сообщил, что оно снято в токсикологическом отделении какой-то из больниц Липецка.

Как оказалось, инцидент произошел в БСМП №1.

— Это произошло еще в субботу. После внутреннего расследования, санитарку уволили, а старшей медсестре объявлен выговор. С коллективом проведена работа по недопущению подобных инцидентов, — сообщила GOROD48 представитель БСМП №1 по связям с общественностью Эвелина Протасова.

В больнице удивлены поступком санитарки, опытного работника. И допускают, что у нее произошло эмоциональное выгорание, так как она пришла в БСМП из областной больницы, где проработала в токсикологическом отделении много лет.
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#больница #грубое обращение

Комментарии (3)

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Людмила

17 минут назад
Санитарка а берет на себя как врач.
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Человечность

18 минут назад
Тяжело работать с людьми, да что там с людьми работать, жить тяжело стало совсем. Нервы, нервы, нервы. Жизнь пошла такая, что хоть вой! Работать санитаром-это большой труд! Тут за своими старенькими ухаживать трудно, а это за чужими. Моменты срыва бывают у всех людей сейчас. Все от нервов!Бабушку жалко и санитарку жалко. Каждый пострадал.
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Липчанка

25 минут назад
Про БСМП 1 давно дурная слава ходит.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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