33 минуты назад
Из липецкой БСМП уволили санитарку за грубое отношение к больной
В соцсетях распространяется видео, на котором санитарка толкает пожилую пациентку, после чего та падает, и ударяется грудью о кровать.
Как оказалось, инцидент произошел в БСМП №1.
— Это произошло еще в субботу. После внутреннего расследования, санитарку уволили, а старшей медсестре объявлен выговор. С коллективом проведена работа по недопущению подобных инцидентов, — сообщила GOROD48 представитель БСМП №1 по связям с общественностью Эвелина Протасова.
В больнице удивлены поступком санитарки, опытного работника. И допускают, что у нее произошло эмоциональное выгорание, так как она пришла в БСМП из областной больницы, где проработала в токсикологическом отделении много лет.
Людмила
Человечность
Липчанка