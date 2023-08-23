Из липецкой БСМП уволили санитарку за грубое отношение к больной

В соцсетях распространяется видео, на котором санитарка толкает пожилую пациентку, после чего та падает, и ударяется грудью о кровать.

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Судя по видео, пациентка рвалась к холодильнику в палате. Автор видео, разославший его по многим ТГ-каналам и группам «ВКонтакте», сообщил, что оно снято в токсикологическом отделении какой-то из больниц Липецка.



Как оказалось, инцидент произошел в БСМП №1.



— Это произошло еще в субботу. После внутреннего расследования, санитарку уволили, а старшей медсестре объявлен выговор. С коллективом проведена работа по недопущению подобных инцидентов, — сообщила GOROD48 представитель БСМП №1 по связям с общественностью Эвелина Протасова.



В больнице удивлены поступком санитарки, опытного работника. И допускают, что у нее произошло эмоциональное выгорание, так как она пришла в БСМП из областной больницы, где проработала в токсикологическом отделении много лет.