Спорт

сегодня, 18:25

Липецкий борец заняла 2-е место в первенстве мира, уступив в эпическом финале японцу

3 149
#Греко-римская борьба #Михаил Шкарин
2
Липецкий борец заняла 2-е место в первенстве мира, уступив в эпическом финале японцу

В решающей схватке Михаил Шкарин проигрывал - 0:7, затем собрался и чуть не повернул всё вспять.

В турецком Стамбуле липецкий борец Михаил Шкарин занял 2-е место в первенстве мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 17 лет.

Младшего представителя знаменитой борцовской династии Шкариных давно никто не мог победить на внутренней арене. В 2022 и 2023 годах он неизменно выигрывал первенства России по греко-римской борьбе среди юношей. Настало время проверки по самому крупному счёту – на первенстве мира.

В весовой категории до 80 кг наш земляк, представлявший не только липецкую, но и всю отечественную школу борьбы, последовательно и очень уверенно победил соперников из Армении. Азербайджана и Греции.

Равного себе борца Шкарин встретил только в финале – Тайзо Ешида из Японии.

Вероятно, липчанин немного перегорел и в первой половине схватки был совсем не похож на себя. Возможно, сказалось и превосходство японца в возрасте: спортсмену из страны восходящего солнца уже исполнилось 17 лет, а липчанину ещё 16. Сказывались и непонятные решения судей. В начале схватки борцы сцепились в нижней стойке, провели несколько приёмов и в итоге на табло загорелись цифры – 4:2 в пользу спортсмена из Японии. Однако затем судьи принялись долго совещаться, сначала забрали два балла у японца – 2:2, а потом поспорили ещё и … лишили оценок ещё и Шкарина, переписав счёт на 2:0 в пользу Ешида. Всё это, конечно, нервировало борцов, как и длинные паузы.

В итоге японец вышел вперёд со счётом аж 7:0. Настоящего Шкарина мы увидели ближе к концу схватки, когда терять было уже нечего. Михаил ринулся вперёд и приём за приёмом начал отыгрывать отставание. В итоге почти отыгрался – 7:6, атаковал на последних секундах, но…Соперник взял ещё один бал и победил - 8:6.


Финальная схватка. Стамбул. Первенство мира U-17. До 80 кг. Шкарин - Ешида (Япония) - 6:8

За проигрыш в финале немного обидно, но всё равно Шкарин-младший показал один из лучших результатов в истории липецкой греко-римской борьбы. Даже его отец нынешний директор СШОР №9 Юрий Шкарин и старший брат Никита Шкарин (оба мастера спорта по борьбе) не добивались таких успехов.

«Серебро» в первенстве мира U-17 – здорово, но Михаил намерен двигаться дальше, не зря его считают одной из самых ярких восходящих российских «звёздочек» греко-римской борьбы и ждут будущих успехов и на взрослом уровне. А нынешний чемпионат станет красивой историей и отличным уроком.

Михаил Шкарин – воспитанник липецкой СШОР№9, тренеров Андрея Кочетова и Владимира Макарова. Кроме того, он учится в столичном училище олимпийского резерва и берёт уроки ещё у Заслуженных тренеров России Виктора Трифонова и Феликса Авакова.

3 149
#Греко-римская борьба #Михаил Шкарин
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама хоккеиста

11 минут назад
Старый фанат, наконец то как в Европе! Ура!
ответить

Старый фанат

17 минут назад
"Липецкий борец заняла 2 место"... Вот он какой особый путь развития и стабильность
ответить

Артем

35 минут назад
Молодчина. Дай Бог здоровья, сил и целеустремленности на всю жизнь.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

За варварский подкат футболиста «Металлурга» дисквалифицировали на два матча
#Михаил Заботкин #дискквалификация
6
За варварский подкат футболиста «Металлурга» дисквалифицировали на два матча

сегодня, 17:21

Спорт
Воронежский «Факел» поможет «Металлургу»?
#Футбол #"Металлург" #трансферы
2
Воронежский «Факел» поможет «Металлургу»?

вчера, 19:20

Спорт
Дочь Льва Яшина наградила футбольных мамочек из Ельца медалями престижного турнира
#Женский футбол #ЖФК "Елец"
2
Дочь Льва Яшина наградила футбольных мамочек из Ельца медалями престижного турнира

31.07.2023 21:42

Спорт
В заключительном матче «Сокол» отыгрался на команде из «города невест»
2
В заключительном матче «Сокол» отыгрался на команде из «города невест»

31.07.2023 20:55

Спорт
Липецкий «Гений дзюдо» втащил сборную в финал чемпионата мира, взял «золото» и «бронзу»
#Дзюдо #Дмитрий Якушев
5
Липецкий «Гений дзюдо» втащил сборную в финал чемпионата мира, взял «золото» и «бронзу»

31.07.2023 20:21

Спорт
Первушин получал импульс от неработаеющего экрана, Черенчиков не смог сдвинуть «автобус»
#Сергей Первушин #футбол #пресс-конференция
4
Первушин получал импульс от неработаеющего экрана, Черенчиков не смог сдвинуть «автобус»

31.07.2023 18:51

Спорт