15-летний Шкарин переписал историю: он первый 2-кратный чемпион России по борьбе среди юношей

Представитель знаменитой династии триумфально выступил в Самаре.

Сегодня была переписана история липецкой греко-римской борьбы. Впервые у нас появился 2-кратный победитель первенства страны среди юношей, им стал представитель знаменитой борцовской династии Михаил Шкарин.

В прошлом году Шкарин-младший выиграл первенство среди юношей до 16 лет, а теперь победил в Самаре среди борцов до 18 лет.

По возрасту Михаил ещё может выступать в обоих соревнованиях, ведь ему всего 15 лет. Молодой, да ранний липчанин на ковре дворца спорта имени Владимира Высоцкого в весовой категории до 80 кг разошёлся не на шутку. В первых трех схватках он победил двух хозяев турнира Артёма Кузнецова и Дмитрия Сальникова из Самары, москвича Амира Зарашева, причём всех – досрочно.

Полуфинал продлился все положенные 4 минуты, но преимущество Шкарина над Иваном Обуховским из Ростова-на-Дону было убедительным – 7:0.

Как и следовало ожидать, труднее всего пришлось в финале, но и тут Шкарин выиграл у Рамазана Нехая из Адыгеи – 3:1, победу ему принёс красивый накат (переворот соперника в партере – 2 балла).

За всю историю лишь пятеро липецких борцов побеждали в чемпионатах и первенствах России. Самым титулованным по-прежнему остаётся Алексей Колесников. Дублёр великого Александра Карелина по разу побеждал на взрослом, молодёжном и юношеском уровнях. А вот две юношеские «золотые» медали теперь есть только у младшего Шкарина и что-то подсказывает, что они у него не последние: на юношеском уровне «вундеркинду» выступать еще три года.

Михаил – воспитанник липецкой СШОР №9, директором которой является его отец мастер спорта СССР Юрий Шкарин. Его подготовили тренеры Андрей Кочетов и Владимир Макаров. С прошлого года Шкарин-младший учился в столичном удилище олимпийского резерва №1, где уроки ему преподаёт Заслуженный тренер России Феликс Аваков.

В Самаре в весовой категории до 92 кг боролся ещё наш Егор Путилин (СШОР №9, клуб «Богатырь», тренер Сергей Яковлев). После двух побед на старте он уступил в 1/8 финала москвичу Мухаммаду Мачукаеву и выбыл из борьбы.

Все липецкие чемпионы СССР и России по греко-римской борьбе

Среди взрослых:

Алексей Колесников, 2001 г., Пермь.



Молодежь (до 21 года):

Алексей Колесников, 1993, Ростов на Дону.

Дмитрий Хоруц, 2004, Москва.



Юноши до 18 лет:

Алексей Колесников, 1990, первенство СССР, Кишинев.

Юрий Золонцев, 2000, Геленджик.

Никита Шкарин, 2011, Москва.

Михаил Шкарин, 2023, Самара.

Юноши до 16 лет:

Михаил Шкарин, 2022 Уфа.