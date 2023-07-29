Происшествия

23 минуты назад

В Хлевенском районе водитель с женой врезались в столб

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#ДТП #столб

Впереди лечение, ремонт авто, да и световую опору нужно будет восстановить.

Опытный водитель 1955 г.р. врезался в столб в Хлевенском районе.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на 453 километре трасы «Дон», мужчина за рулём «Лады» не справился с управлением и врезался в световую опору.

В машине находилась женщина 1959 г.р., которая после оказания медицинской помощи была отпущена. Сам шофёр госпитализирован.

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#ДТП #столб

Комментарии (1)

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КузьмичЬ

2 минуты назад
68лет. Некоторые всю жизнь за рулём но никак ездить не научатся. Особенно пожилые и женщины в одну точку смотрят перед собой, ни в зеркала ни по сторонам не обращают внимание на окружающую обстановку вокруг авто * .
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