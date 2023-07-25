Инструкция по применению: в Ельце решили три проблемы с помощью одного нацпроекта

Елец успешно использует федеральное финансирование для решения местных проблем. С помощью нацпроекта «Жилье и городская среда» ельчане обновили лыжную базу, строят новую насосную станцию и переселяют людей из аварийных домов.

Два года назад в Ельце началось обновление лыжно-спортивной базы в микрорайоне «Черная Слобода». На средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта ельчане заасфальтировали лыжероллерную трассу протяженностью 1,7 километра. Трасса оснащена светильниками и системой видеонаблюдения. Теперь воспитанникам местной спортшколы не приходится искать места для тренировок на городских улицах, а жителям соседних с базой домов есть где гулять с детьми и заниматься физкультурой. Рядом с трассой оборудованы детская и спортивные площадки с прорезиненным покрытием.— В этом году мы сделали входную группу лыжной базы, установили дополнительное освещение и ограждение. В то же время доступ на базу для ельчан свободный — они могут заниматься спортом, гулять с детьми на соответствующих площадках. Даже туалет предусмотрели. Также оборудована зона для награждений, зрительские трибуны, технологический заезд на лыжную базу. На средства нацпроекта в 2024 году мы планируем оборудовать игровую зону «Четыре сезона» для детей. Концепция, которую мы продолжаем воплощать в жизнь была выбрана жителями города в рамках всероссийского голосования, - рассказал заместитель главы Ельца Александр Лисов.На лыжной базе считают своих гостей, и оказалось, что с начала года на ней побывал 60 551 ельчан - вдвое больше, чем в прошлом году. Но будет еще больше, так как «Черная Слобода» активно застраивается. Городские власти уже готовят инфраструктуру под разрастающийся район - в нем появятся школа, объекты соцкультбыта и уже строятся новый водопровод и канализация в рамках федерального проекта «Жилье».Чиновники приводят следующие данные: проектом предусмотрено строительство новой насосной станции, канализационной насосной станции, водопровода протяженностью 11 километров, сетей водоотведения длиной 8,5 километра с монтажом колодцев. Инженерная инфраструктура обойдется в 176 770 316 рублей. Финансирование обеспечивают сразу три бюджета — федеральный, региональный и муниципальный.Около трети сетей из запланированных подрядчик ООО «Энергосеть» уже проложил — это крупные магистральные трубы, впереди — разводка по улицам, завершение строительства водоподъемной станции и монтаж канализационной насосной станции. Местами рабочим приходится вгрызаться в известковые породы, чтобы проложить очередную трубу, да и ландшафт «Черной Слободы» не упрощает строителям жизнь.— На этой территории у нас появятся 16 улиц где будут жить более 2,5 тысячи человек. Их дома будут обеспечены централизованным водоснабжением и водоотведением. Задача с технической точки зрения сложная, так как в Ельце большой перепад высот. Благодаря увеличению федерального финансирования строительство будет закончено до конца 2023 года, а первые потребители смогут подключиться к сети уже в середине следующего года, — уверена заместитель начальника регионального управления ЖКХ Ирина Дьякова.Федеральный проект помогает ельчанам и в расселении аварийных домов. На улице Кротевича осенью прошлого года началось строительство пятиэтажки на 75 квартир, каждая из которых обеспечена автономным газовым отоплением. Дом построен на 80%: рабочие уже штукатурят фасад, а в квартирах начинают натягивать потолки, устанавливать сантехнику. Особенно в этом доме впечатляют стеклопакеты в квартирах со специальным механизмом, который срабатывает в случае взрыва газа и выбрасывает окно на улицу.— Этим домом мы закроем действующую программу переселения из аварийного жилфонда. Мы постоянно контролируем подрядчика. В сроки укладывается. Рассчитываем, что уже октябре-ноябре новоселье отпразднуют 192 человека, — говорит Александр Лисов.Кстати, всего по действующей программе переселения из аварийного жилфонда в новые квартиры с 2019 по 2022 год уже переехали более 400 жителей Ельца.Эффективно используют в Ельце и региональные проекты. На улице Коммунаров будет отреставрирована Орловская гостиница — здание XIX века. По словам владельцы здания, коренной ельчанки Алены Меринковой, чтобы купить бывшую гостиницу ей с мужем пришлось продать квартиру в Москве. На днях Алена получила региональный грант, с его помощью здание оборудуют под торговый туристко-развлекательный центр «Есенин».Здание сохранит исторический вид, а игровые зоны, помещение для стендаперов и многое другое должны в перспективе не только привлечь туристов, но и расширить досуг молодых ельчан. Да, эта история не связана с нацпроектом «Жилье и городская среда», но демонстрирует, что древний город может развиваться и за счет частных инвесторов при поддержке региона.