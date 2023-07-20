Общество

сегодня, 15:19

В Липецкой области насчитали 1121 сурка

7 355
#животные #сурки
2

Было обследовано 157 сурчиных поселений.

В Липецкой области пересчитали степных сурков или байбаков. Это единственный вид сурков, который обитает в наших краях и занесен в Красную книгу Липецкой области. Сурки сейчас обитают только на северо-западе области.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в период с 24 апреля по 24 мая этого года в рамках проведения государственного мониторинга численности сурка было обследовано 157 сурчиных поселений. Наблюдения показали, что животные равномерно расселены по склонам холмов, обустроив их множеством нор.

По результатам учета, проведенного в 2023 году, численность сурка в регионе растёт и составляет 1121 особь, что на 3,5% выше численности сурка в 2022 году.

Восстановление популяции управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области началось еще в 2009 году, когда в начале августа 2009 года в Хлевенском районе было выпущено 15 особей сурка, отловленных в Долгоруковском районе.

Фото, видео - vk.com/ohotnadzor48
7 355
#животные #сурки
2

Комментарии (7)

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Теория заговора

2 минуты назад
ха, а зачем они концентрируются рядом с аэродромом?
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ха

16 минут назад
они на аэродроме в районе 10 шахты сами на 1.2.3. расчитываются
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александр

26 минут назад
мы их звали суслики были по всей обл.(когда я был маленьким)
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Елена Погорелова

30 минут назад
Их только на Косыревском Кладбище столько.
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Лёха

40 минут назад
У сурков перепись населения была? Интересно, а как так точно посчитали? А с Косыревского кладбища не забыли посчитать?
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ОЙ!

44 минуты назад
А меня не посчитали
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да уж

56 минут назад
Больше сурикатов люблю.
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