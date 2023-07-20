В Липецкой области насчитали 1121 сурка

Было обследовано 157 сурчиных поселений.

В Липецкой области пересчитали степных сурков или байбаков. Это единственный вид сурков, который обитает в наших краях и занесен в Красную книгу Липецкой области. Сурки сейчас обитают только на северо-западе области.Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в период с 24 апреля по 24 мая этого года в рамках проведения государственного мониторинга численности сурка было обследовано 157 сурчиных поселений. Наблюдения показали, что животные равномерно расселены по склонам холмов, обустроив их множеством нор.По результатам учета, проведенного в 2023 году, численность сурка в регионе растёт и составляет 1121 особь, что на 3,5% выше численности сурка в 2022 году.Восстановление популяции управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области началось еще в 2009 году, когда в начале августа 2009 года в Хлевенском районе было выпущено 15 особей сурка, отловленных в Долгоруковском районе.