В Липецкой области выявлено 10 случаев бешенства животных

Источники инфекции – собаки, кошки и лисы.

В Липецкой области осложнилась эпизоотологическая ситуация по бешенству. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за полгода зарегистрировано 10 случаев бешенства животных, когда как за аналогичный период прошлого года было всего три случая.



«Источники инфекции – собаки, кошки и лисы. Неблагоприятным фактором является течение эпизоотического процесса по антропургическому типу, основные источники домашние непродуктивные животные – 90%. В эпизоотических очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия, разработаны планы по ликвидации и профилактике бешенства животных», – отмечают в Роспотребнадзоре.



За антирабической помощью обратились 1 687 человек, покусанных животными (в 2022 году за тот же период – 1408). В числе покусанных 513 детей в возрасте до 14 лет. 20,2% покусанных отказались от лечения или прервали курс иммунизации.



Но с 2016 года случаи заболеваний бешенством людей в Липецкой области не регистрируются.



Бешенство остается неизлечимым смертельным заболеванием. Болеют бешенством все теплокровные животные, но чаще всего собаки, кошки, крупный рогатый скот, а среди диких животных волки, лисицы, барсуки, шакалы.



Возбудитель бешенства – вирус, который выделяется из организма больного животного со слюной. Такое животное представляет опасность для окружающих, хотя оно внешне здорово.



Заражение животных друг от друга и человека от них происходит во время укуса, оцарапывания, ослюнения кожных покровов и слизистых. Можно заразиться и при ранении предметами, загрязненными слюной больных животных, при снятии шкуры, разделке туши.



Важно знать, возбудитель бешенства, может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. Инкубационный период у человека обычно составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и увеличения – до 1 года и более.



Опасность представляют и домашние животные, не привитые против бешенства, находящиеся на полувольном содержании, в силу тесного контакта с людьми.