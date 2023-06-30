Происшествия
53 минуты назад
На улице Стаханова из автомобиля украли магнитолу, колонки и аккумулятор
Ущерб 30-летний владелец машины оценил в 25 000 рублей.
26 июня возле дома по улице Стаханова из автомобиля «Лада Калина» украли магнитолу, колонки и аккумулятор.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, подозреваемый — 23-летний липчанин проник в машину через незакрытый багажник.
Ущерб 30-летний владелец машины оценил в 25 000 рублей.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, подозреваемый — 23-летний липчанин проник в машину через незакрытый багажник.
Ущерб 30-летний владелец машины оценил в 25 000 рублей.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Липецкий танцор Диско
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