На улице Стаханова из автомобиля украли магнитолу, колонки и аккумулятор

Ущерб 30-летний владелец машины оценил в 25 000 рублей.

26 июня возле дома по улице Стаханова из автомобиля «Лада Калина» украли магнитолу, колонки и аккумулятор.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, подозреваемый — 23-летний липчанин проник в машину через незакрытый багажник.



Ущерб 30-летний владелец машины оценил в 25 000 рублей.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.