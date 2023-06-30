Происшествия

53 минуты назад

На улице Стаханова из автомобиля украли магнитолу, колонки и аккумулятор

2 419
#кража
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На улице Стаханова из автомобиля украли магнитолу, колонки и аккумулятор

Ущерб 30-летний владелец машины оценил в 25 000 рублей.

26 июня возле дома по улице Стаханова из автомобиля «Лада Калина» украли магнитолу, колонки и аккумулятор.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, подозреваемый — 23-летний липчанин проник в машину через незакрытый багажник.

Ущерб 30-летний владелец машины оценил в 25 000 рублей.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
2 419
#кража
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Комментарии (2)

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Липецкий танцор Диско

1 минуту назад
Вывод: музыку нужно слушать дома.
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Мимоходом

33 минуты назад
Наверное кого-то достал музон, слышимый за два квартала.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
34
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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