Лидером народного голосования на звание Почетного гражданина Липецка стал директор зоопарка

В преддверии 320-летия Липецка горсовет выбрал сразу четырех Почетных граждан.





Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты тайным голосованием выбирали новых Почетных граждан города. Это происходит регулярно — накануне очередного Дня города горсовет выбирает почетных граждан. Обычно регалии — знак и ленту через плечо — получали два человека. Но в этот раз спикер горсовета Евгения Фрай предложила коллегам выбрать из списка номинантов сразу четырех Почетных граждан в связи с круглой датой, 320-й годовщины основания Липецка (в прошлом году, кстати, в 100-летнюю годовщину городского Совета депутатов, это звание также также получили сразу четыре горожанина).Претендентов было как никогда много: в горсовет от трудовых коллективов и общественных организаций поступили материалы сразу на девятерых кандидатов. Но на прошлой неделе двое — генерал-лейтенант запаса, экс-начальник Липецкого авиацентра, а ныне директор аэропорта «Липецк» Юрий Сушков и гендиректор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов — взяли самоотвод. Обоих номинировали на получение другого звания, Почетного гражданина Липецкой области.В итоге в бюллетени для голосования попали семь имен: директора завода строительных конструкций Александра Гугнина (отца депутата горсовета Владимира Гугнина), председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывшего председателя городского департамента культуры мэрии Виктора Долгих, бывшего мэра Липецка, ныне директора компании «Корстэл» Александра Коробейникова, председателя Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД УМВД России по Липецкой области Леонида Наливкина, директора муниципального зоопарка Александра Осипова, советника по качеству российско-китайского завода по производству дрожжей Натальи Пешкиной, педагога-организатора Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова Валентины Шадриной.Перед голосованием депутатам раздали результаты отзывов горожан по представленным кандидатурам. Топ-3 возглавили Александр Осипов (15 972 голоса), Наталья Пешкина (12 634) и Александр Гугнин (11 514). Аутсайдерами народного голосования стали Александр Коробейников (3 501 голос) и Леонид Наливкин (3 742). Примечательно, что аппарат горсовета получил всего один отрицательный отзыв на кандидатов: кто-то показал красную карточку директору городского зоопарка.Бюллетени для тайного голосования получили 28 присутствующих на сессии депутатов из 36. Они расставляли галочки в своих бюллетенях (можно было голосовать сразу за нескольких кандидатов) и бросали их в ящик-переноску.Впрочем, интриги не было никакой — перед сессией на заседании фракции Единой России депутаты приняли решение голосовать коллегиально за кандидатуры Александра Гугнина, Александра Осипова, Валентины Шадриной и Виктора Долгих. Так что после того, как результаты волеизъявления стали известны де-юре, председателю горсовета Евгении Фрай было нужно всего лишь назвать эти имена (если кому интересно, за Леонида Наливкина и Наталью Пешкину не было отдано ни одного голоса, а за Александра Коробейникова проголосовали три депутата).Регалии Почетных граждан Липецка Александру Гугнину, Александру Осипову, Валентине Шадриной и Виктору Долгих вручат уже в июле, в День города.