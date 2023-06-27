Общество

сегодня, 12:02

Лидером народного голосования на звание Почетного гражданина Липецка стал директор зоопарка

9 703
#Почетные граждане
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Лидером народного голосования на звание Почетного гражданина Липецка стал директор зоопарка

В преддверии 320-летия Липецка  горсовет выбрал сразу четырех Почетных граждан.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты тайным голосованием выбирали новых Почетных граждан города. Это происходит регулярно — накануне очередного Дня города горсовет выбирает почетных граждан. Обычно регалии — знак и ленту через плечо — получали два человека. Но в этот раз спикер горсовета Евгения Фрай предложила коллегам выбрать из списка номинантов сразу четырех Почетных граждан в связи с круглой датой, 320-й годовщины основания Липецка (в прошлом году, кстати, в 100-летнюю годовщину городского Совета депутатов, это звание также также получили сразу четыре горожанина). 

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Претендентов было как никогда много: в горсовет от трудовых коллективов и общественных организаций поступили материалы сразу на девятерых кандидатов. Но на прошлой неделе двое — генерал-лейтенант запаса, экс-начальник Липецкого авиацентра, а ныне директор аэропорта «Липецк» Юрий Сушков и гендиректор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов — взяли самоотвод. Обоих номинировали на получение другого звания, Почетного гражданина Липецкой области.

В итоге в бюллетени для голосования попали семь имен: директора завода строительных конструкций Александра Гугнина (отца депутата горсовета Владимира Гугнина), председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывшего председателя городского департамента культуры мэрии Виктора Долгих, бывшего мэра Липецка, ныне директора компании «Корстэл» Александра Коробейникова, председателя Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД УМВД России по Липецкой области Леонида Наливкина, директора муниципального зоопарка Александра Осипова, советника по качеству российско-китайского завода по производству дрожжей Натальи Пешкиной, педагога-организатора Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова Валентины Шадриной.

Перед голосованием депутатам раздали результаты отзывов горожан по представленным кандидатурам. Топ-3 возглавили Александр Осипов (15 972 голоса), Наталья Пешкина (12 634) и Александр Гугнин (11 514). Аутсайдерами народного голосования стали Александр Коробейников (3 501 голос) и Леонид Наливкин (3 742). Примечательно, что аппарат горсовета получил всего один отрицательный отзыв на кандидатов: кто-то показал красную карточку директору городского зоопарка. 

Бюллетени для тайного голосования получили 28 присутствующих на сессии депутатов из 36. Они расставляли галочки в своих бюллетенях (можно было голосовать сразу за нескольких кандидатов) и бросали их в ящик-переноску. 

Впрочем, интриги не было никакой — перед сессией на заседании фракции Единой России депутаты приняли решение голосовать коллегиально за кандидатуры Александра Гугнина, Александра Осипова, Валентины Шадриной и Виктора Долгих. Так что после того, как результаты волеизъявления стали известны де-юре, председателю горсовета Евгении Фрай было нужно всего лишь назвать эти имена (если кому интересно, за Леонида Наливкина и Наталью Пешкину не было отдано ни одного голоса, а за Александра Коробейникова проголосовали три депутата).   

Регалии Почетных граждан Липецка Александру Гугнину, Александру Осипову, Валентине Шадриной и Виктору Долгих вручат уже в июле, в День города.
9 703
#Почетные граждане
4

Комментарии (9)

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Т.О.

9 минут назад
Осипову лучше присвоить звание " Почётный гражданин Новоситовки".
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Липчанин

39 минут назад
Хватит позориться, гадоело
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+ я

сегодня, 12:33
один голос, за экскаваторщика!
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Колян

сегодня, 12:28
Пора "липецкий цирк" на гастроли отправлять. Пусть деньги зарабатывают, хватит сидеть на шее у населения. Программа у них хорошая, аншлаг им обеспечен.
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один голос

сегодня, 12:26
может лучше того экскаваторщика ,перекопавшего дорогу......
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Юрий

сегодня, 12:21
Цирк продолжается...
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Павел

сегодня, 12:21
Очень рад за Валентину Дмитриевну, до сих пор с теплотой вспоминаю, как наш класс 18 лет назад стоял на Посту №1. Валентина Дмитриевна была очень строгой, но при этом справедливой и доброй, с ней было и интересно, и весело. Директор зоопарка у нас тоже молодец, хороший выбор. Остальных двух не знаю.
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цирк

сегодня, 12:18
САМОЕ ВРЕМЯ этим заниматься-147 проц
ответить

Попсикакий

сегодня, 12:16
Было бы очень не понятно если проголосовали за сантехника или медсестру дворника, просто за человека который рядом. Но здесь могут быть только свои. Как говорил товарищ Райкин засилье бездарных по записке.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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