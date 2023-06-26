КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем

Утром 24 июня в Липецком районе рядом с лагерем «Форест сгорел КЭМП-автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



Всего за три дня, с 23 по 25 июня, пожарные тушили 14 возгораний.



Самыми серьезными из них стали пожары вечером 23 июня в Липецке на улице Жуковского, и 25 июня — в СНТ «Аэропорт-2» и селе Никольском Липецкого района.



На улице Жуковского горела дверь одной из квартир пятиэтажного дома. На вызов прибыли четре отделения пожарных и автолестница.



В СНТ «Аэропорт-2» сгорел сарай, а в селе Никольское — огонь уничтожил надворную постройку и повредил кровлю жилого дома.



Девять раз пожарные тушили горящий мусор на открытой местности и в пластиковых контейнерах и один раз — сухую траву.

