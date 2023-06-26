Происшествия

51 минуту назад

КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем

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#МЧС #пожар
КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем
Утром 24 июня в Липецком районе рядом с лагерем «Форест сгорел КЭМП-автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Всего за три дня, с 23 по 25 июня, пожарные тушили 14 возгораний.

Самыми серьезными из них стали пожары вечером 23 июня в Липецке на улице Жуковского, и 25 июня — в СНТ «Аэропорт-2» и селе Никольском Липецкого района.

На улице Жуковского горела дверь одной из квартир пятиэтажного дома. На вызов прибыли четре отделения пожарных и автолестница.

В СНТ «Аэропорт-2» сгорел сарай, а в селе Никольское — огонь уничтожил надворную постройку и повредил кровлю жилого дома.

Девять раз пожарные тушили горящий мусор на открытой местности и в пластиковых контейнерах и один раз — сухую траву.
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#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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Любопытный липчанин

32 минуты назад
А зачем лагерь называть на английский манер "Форест? " Что нельзя назвать просто "Лес? "
ответить
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