Общество

43 минуты назад

«Дороги перекопаны намерено» — оперштаб Липецкой области

3 2822
#дороги
6
«Дороги перекопаны намерено» — оперштаб Липецкой области
Областной оперштаб сообщил о приостановке движения по части дорог регионального значения.

«На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам. 

Областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна. Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты», – говорится в сообщении оперштаба

Видео работы одного такого экскаватора разошлось по соцсетям. На записи техника перекапывает дорогу на границе Чаплыгинского района.



«Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего. Ещё раз обращаем внимание на серьёзность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание. 

Просим не оставаться в стороне и оказать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой, если такие случаи будут», - добавили в оперштабе.
3 2822
#дороги
6

Комментарии (3)

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Садовод

5 минут назад
Перекопали дорогу, а если пожарным или скорой проехать? Какая опасность со стороны Чаплыгина, если Вагнер уже в Красном, им Чаплыгин с Липецком и завтра не нужен. Все мозги через трусы с испугу вытекли
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256 48

9 минут назад
Час назад ехал все нормально было
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Вася

10 минут назад
Какая ситуация случилась? Не мешайте им работать
ответить
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