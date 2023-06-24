«Дороги перекопаны намерено» — оперштаб Липецкой области

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Областной оперштаб сообщил о приостановке движения по части дорог регионального значения.«На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам.Областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна. Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты», – говорится в сообщении оперштабаВидео работы одного такого экскаватора разошлось по соцсетям. На записи техника перекапывает дорогу на границе Чаплыгинского района.«Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего. Ещё раз обращаем внимание на серьёзность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание.Просим не оставаться в стороне и оказать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой, если такие случаи будут», - добавили в оперштабе.