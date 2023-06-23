Общество

сегодня, 19:10

«Липецкие зори»: дерево желаний и фото на байках

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#Липецкие зори #выпускной
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«Липецкие зори»: дерево желаний и фото на байках

Со школой сегодня прощаются 2 617 выпускников города.

На площади Ленина-Соборной уже всё готово к «Липецким зорям».

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Сегодня праздник у 2 617 выпускников Липецка. А всего по области, по данным регионального управления образования и науки, со школой прощаются около пяти тысяч одиннадцатиклассников.

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Выпускные вечера по всей области проходят в один день. В каждом районе стараются чем-то удивить и порадовать ребят. Например, в Ельце отличившиеся школьники и их родители пройдут по красной ковровой дорожке, также там ожидается файер-шоу. В Лебедянском районе на выпускном обещают бенгальский фонтан (салюты-то запрещены), в Измалковском районе – цветной дым. Но основное внимание по традиции, конечно, приковано к «Липецким зорям».

На площади Ленина-Соборной уже смонтированы несколько тематических фотозон. И у них уже делают селфи и групповые снимки первые желающие.

Выпускница гимназии №64 Елизавета Алексеева - не только отличница и просто красавица, но и одна из ведущих праздника. Чтобы завоевать право выйти на сцену с микрофоном, девушка три месяца проходила кастинг, в котором изначально участвовали 40 претендентов.

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Мотоклуб «RED FOX» и объединение «Мотоджимхана Липецк» пригнали на площадь около 20 мотоциклов. По словам одного из мотоциклистов Дмитрия Сечина, сфотографироваться на любом из мотоциклов могут все делающие и своих железных коней для выпускников совсем не жалко. 

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А городской дом творчества приготовил для выпускников дерево желаний: бумагу и ручки для желаний выдают на месте.

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Не обошлось и без традиционного для всех липецких праздников Петра Первого.

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Доступ на площадь открыт только для непосредственных участников праздника: по ее периметру расставлено ограждение из более чем 150 секций.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, безопасность проведения выпускных балов по всей области сегодня вечером обеспечивают несколько сотен полицейских. Помимо них, к охране общественного порядка подключены представители казачества и сотрудники Росгвардии. Все места массовых мероприятий обследовали кинологи. 

«Липецкие зори» пройдут с 19.30 до 22.00. Программа городского праздника выпускников будет состоять из двух частей: торжественной и концертной.

Напомним, по плану в 19.30 праздник откроет выступление творческих коллективов, а примерно через пятнадцать минут после этого ожидаются приветственные слова губернатора Игоря Артамонова, председателя областного Совета депутатов Дмитрия Аверова, главы города Липецка Евгении Уваркиной и награждение отличившихся выпускников, в том числе набравших 100 баллов на ЕГЭ, победителей конкурсов, проводимых в рамках подготовки к празднику выпускников «Липецкие зори».

В этом году концерт был подготовлен самими выпускниками. Но с творческим номером выступят и их родители. Не обойдётся и без традиционного для этого праздника школьного вальса.

Городской праздник выпускников «Липецкие зори» проводится уже более 50 лет. И даже дождливая погода ему не помеха!


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#Липецкие зори #выпускной
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