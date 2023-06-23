«Липецкие зори»: дерево желаний и фото на байках

Со школой сегодня прощаются 2 617 выпускников города.

























Доступ на площадь открыт только для непосредственных участников праздника: по ее периметру расставлено ограждение из более чем 150 секций.







Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, безопасность проведения выпускных балов по всей области сегодня вечером обеспечивают несколько сотен полицейских. Помимо них, к охране общественного порядка подключены представители казачества и сотрудники Росгвардии. Все места массовых мероприятий обследовали кинологи.



«Липецкие зори» пройдут с 19.30 до 22.00. Программа городского праздника выпускников будет состоять из двух частей: торжественной и концертной.



Напомним, по плану в 19.30 праздник откроет выступление творческих коллективов, а примерно через пятнадцать минут после этого ожидаются приветственные слова губернатора Игоря Артамонова, председателя областного Совета депутатов Дмитрия Аверова, главы города Липецка Евгении Уваркиной и награждение отличившихся выпускников, в том числе набравших 100 баллов на ЕГЭ, победителей конкурсов, проводимых в рамках подготовки к празднику выпускников «Липецкие зори».



В этом году концерт был подготовлен самими выпускниками. Но с творческим номером выступят и их родители. Не обойдётся и без традиционного для этого праздника школьного вальса.



Городской праздник выпускников «Липецкие зори» проводится уже более 50 лет. И даже дождливая погода ему не помеха!

Не обошлось и без традиционного для всех липецких праздников Петра Первого.Доступ на площадь открыт только для непосредственных участников праздника: по ее периметру расставлено ограждение из более чем 150 секций.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, безопасность проведения выпускных балов по всей области сегодня вечером обеспечивают несколько сотен полицейских. Помимо них, к охране общественного порядка подключены представители казачества и сотрудники Росгвардии. Все места массовых мероприятий обследовали кинологи.«Липецкие зори» пройдут с 19.30 до 22.00. Программа городского праздника выпускников будет состоять из двух частей: торжественной и концертной.Напомним, по плану в 19.30 праздник откроет выступление творческих коллективов, а примерно через пятнадцать минут после этого ожидаются приветственные слова губернатора Игоря Артамонова, председателя областного Совета депутатов Дмитрия Аверова, главы города Липецка Евгении Уваркиной и награждение отличившихся выпускников, в том числе набравших 100 баллов на ЕГЭ, победителей конкурсов, проводимых в рамках подготовки к празднику выпускников «Липецкие зори».В этом году концерт был подготовлен самими выпускниками. Но с творческим номером выступят и их родители. Не обойдётся и без традиционного для этого праздника школьного вальса.Городской праздник выпускников «Липецкие зори» проводится уже более 50 лет. И даже дождливая погода ему не помеха!

А городской дом творчества приготовил для выпускников дерево желаний: бумагу и ручки для желаний выдают на месте.

На площади Ленина-Соборной уже всё готово к «Липецким зорям».Сегодня праздник у 2 617 выпускников Липецка. А всего по области, по данным регионального управления образования и науки, со школой прощаются около пяти тысяч одиннадцатиклассников.Выпускные вечера по всей области проходят в один день. В каждом районе стараются чем-то удивить и порадовать ребят. Например, в Ельце отличившиеся школьники и их родители пройдут по красной ковровой дорожке, также там ожидается файер-шоу. В Лебедянском районе на выпускном обещают бенгальский фонтан (салюты-то запрещены), в Измалковском районе – цветной дым. Но основное внимание по традиции, конечно, приковано к «Липецким зорям».На площади Ленина-Соборной уже смонтированы несколько тематических фотозон. И у них уже делают селфи и групповые снимки первые желающие.Выпускница гимназии №64 Елизавета Алексеева - не только отличница и просто красавица, но и одна из ведущих праздника. Чтобы завоевать право выйти на сцену с микрофоном, девушка три месяца проходила кастинг, в котором изначально участвовали 40 претендентов.Мотоклуб «RED FOX» и объединение «Мотоджимхана Липецк» пригнали на площадь около 20 мотоциклов. По словам одного из мотоциклистов Дмитрия Сечина, сфотографироваться на любом из мотоциклов могут все делающие и своих железных коней для выпускников совсем не жалко.