Погода не испортит «Липецкие зори»

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, пока никаких изменений в программе из-за погоды нет — по прогнозам, к вечеру дождь закончится.По плану в 19.30 праздник откроет выступление творческих коллективов, а примерно через пятнадцать минут после этого ожидаются приветственные слова губернатора Игоря Артамонова, председателя областного Совета депутатов Дмитрия Аверова, главы города Липецка Евгении Уваркиной и награждение отличившихся выпускников, в том числе набравших 100 баллов на ЕГЭ, победителей конкурсов, проводимых в рамках подготовки к празднику выпускников «Липецкие зори».Оптимистично, но чуть менее, чем в администрации смотрят на прогнозы погоды в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Николай Зиборов, после обеда — ближе к 15:00 дождь, действительно, почти прекратится. Атмосферный фронт покинет Липецк, но его отголоски будут ещё слышны.— Дождь может брызгать, но совсем небольшой. После обеда дожди будут местами, кратковременными и не интенсивными. Насквозь выпускники точно не промокнут, но вот замочить девушкам подол платья и испортить причёску погода может. Поэтому в любом случае советуем выпускникам захватить с собой зонтики. По прогнозу, вечером будет тепло, ожидается очень комфортная температура в +22 градуса, — сказал Николай Зиборов.