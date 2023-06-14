У липчанки в пивбаре украли кошелёк с деньгами

Кражу записала камера видеонаблюдения.

В Липецке в полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением о краже 13 июня в пивном баре кошелька.



Материальный ущерб потерпевшая вместе с самим кошельком оценила в 8 500 рублей: внутри было 6 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемого — 29-летнего липчанина задержали по горячим следам. Деньги он потратил, а кошелёк выкинул.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.