Происшествия

сегодня, 12:36

У липчанки в пивбаре украли кошелёк с деньгами

8 933
#кража
2

Кражу записала камера видеонаблюдения.

В Липецке в полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением о краже 13 июня в пивном баре кошелька.

Материальный ущерб потерпевшая вместе с самим кошельком оценила в 8 500 рублей: внутри было 6 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемого  — 29-летнего липчанина задержали по горячим следам. Деньги он потратил, а кошелёк выкинул.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
8 933
#кража
2

Комментарии (8)

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Отлично

8 минут назад
123, + хороший , ровный загар .
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ГОСТЬ53

22 минуты назад
не ходи по пивбарам, женщина. Ты же женщина
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Пенсионерка

24 минуты назад
В наше время выставляли фото даже безбилетников. А тут кража и лицо затушевали((
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Будулай

47 минут назад
Пиво надо поглощать дома
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123

сегодня, 13:08
Белые застиранные носки ,ноги как ветки ,это цыган.
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Да да

сегодня, 13:02
Не чего ходить по пивнухам
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Злачное место

сегодня, 13:01
Бархат
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Зачем

сегодня, 12:56
Лицо замазали.Страна должна знать героев.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
150
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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