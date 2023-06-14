Происшествия
сегодня, 12:36
У липчанки в пивбаре украли кошелёк с деньгами
Кражу записала камера видеонаблюдения.
В Липецке в полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением о краже 13 июня в пивном баре кошелька.
Материальный ущерб потерпевшая вместе с самим кошельком оценила в 8 500 рублей: внутри было 6 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемого — 29-летнего липчанина задержали по горячим следам. Деньги он потратил, а кошелёк выкинул.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Материальный ущерб потерпевшая вместе с самим кошельком оценила в 8 500 рублей: внутри было 6 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемого — 29-летнего липчанина задержали по горячим следам. Деньги он потратил, а кошелёк выкинул.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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ГОСТЬ53
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