Происшествия

28 минут назад

Пятеро детей разбились на мопедах и мотоциклах

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#ПДД #нарушение #дети
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6 июня в Ельце в ДТП на мопеде попали 12-летний мальчик и 14-летняя девочка.

За пять месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировано 5 ДТП с участием мототранспорта, которым управляли дети до 16 лет, не имеющие водительских прав. Пять человек получили серьезные травмы.

Так, в конце мая в Добринском районе 13-летний мальчик взял оставшиеся без присмотра ключи от мопеда, поехал кататься без защитной экипировки и столкнулся с большегрузом. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.

Еще один случай произошел вечером 6 июня в Ельце. Двенадцатилетнему подростку родители передали ключи от мопеда, и он поехал кататься с четырнадцатилетней пассажиркой. Итог – в 18:34 на улице Вторая Речная произошло столкновение с автомобилем «Лада-219470» («Лада Гранта»), в результате которого оба ребенка с серьезными травмами были госпитализированы. 

Момент столкновения попал на запись камер видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель «Лады» не предоставил преимущество в движении при повороте налево вне перекрестка и допустил столкновение с мопедом. 

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«Чтобы управлять мопедами, нужно пройти обучение, получить права. Это можно сделать с 16 лет. После этого можно садиться за руль, соблюдая при этом все правила дорожного движения и используя защитную экипировку», – отмечают в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

В полиции напоминают, что за нарушения ПДД детьми без прав родителей привлекают к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. За передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а его водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Фото -  елец.48.мвд.рф, видео - vk.com/elec_online
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#ПДД #нарушение #дети
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Комментарии (1)

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Дума.

11 минут назад
Ссёьковских мамаш ,такой штраф не напугает.
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