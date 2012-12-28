Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке автомобиль «Киа» врезался в стоящий большегруз: погибла 25-летняя женщина
Происшествия
Когда в Липецкой области выпадет снег?
Общество
Липецкой области угрожают БПЛА
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
Кролики уничтожили украденные у 86-летней пенсионерки 30 000 рублей
Происшествия
Движение от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту восстановлено по прежней схеме
Общество
Лавский мост сегодня всё-таки должны закрыть на капремонт
Общество
В Липецкую область пришли небольшие дожди
Погода в Липецке
НЛМК выпустил в реку Воронеж более полумиллиона мальков сазана
Общество
Читать все
90-летняя женщина погибла в огне
Происшествия
Лавский мост сегодня всё-таки должны закрыть на капремонт
Общество
Двоих раненых при атаках — БПЛА и ракетной — выписали из больниц
Общество
«Ночь искусств-2026» в Краеведческом музее начнётся с обновлённого фойе
Общество
Юный липчанин перевёл «сотрудникам полиции» 57 000 рублей
Происшествия
Липецкая область на 29 месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам
Экономика
Театр Толстого и филармония запускают новый совместный проект
Культура
Михаил Щербаков: «Дошло до безумия! Зачем нам такая управляющая компания?»
Общество
На просёлочной дороге столкнулись «КамАз» и «ВАЗ»: дело ушло в суд
Происшествия
На 90-м году жизни умер бывший управляющий трестом «Липецкстрой» Николай Копаев
Общество
Читать все
Экономика
68
30 минут назад
1

Липецкая область на 29 месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Ипотечный платеж в регионе составляет 40,7% средней зарплаты.

Липецкая область заняла 29 место в рейтинге российских регионов по уровню ипотечной нагрузки. Исследование подготовило РИА Новости.

В 2026 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в Липецкой области составляет 57,6 тысячи рублей, а средний размер кредита — 3,6 миллиона рублей. Отношение ипотечного платежа к заработной плате семьи из двух человек — 40,7%.

Регионы ранжировались по отношению среднего фактического ежемесячного платежа к средней чистой зарплате семьи из двух работающих. В расчете использовались данные по фактическим кредитам за последние три месяца, зарплаты заемщиков рассматривались за период с августа 2025 года по июль 2026 года; параметры кредитов соответствовали августу 2026 года.

В среднем по России соотношение зарплаты к ипотечному платежу составило 37,9% при размере кредита в 4,5 миллиона рублей и размере платежа в 71 тысячу рублей. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где на обслуживание ипотечного кредита приходится 20,1% дохода двух работающих. В первую тройку также вошли Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Аутсайдерами названы Республика Северная Осетия — Алания (63,6%), Калмыкия (81,7%) и Дагестан (90,3%).

ипотека
доходы населения
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
21 минуту назад
Ипотечный платеж 57 тысяч! Вдумайтесь в эти цифры. Какой должна быть зарплата до вычета налога тогда? И кто эту зарплату у нас в городе получает? Так на эту зарплату ещё и жить надо, а не просто отдать банку. И как тут не вспомнить про СССР?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить