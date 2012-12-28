Липецкая область на 29 месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Ипотечный платеж в регионе составляет 40,7% средней зарплаты.



Липецкая область заняла 29 место в рейтинге российских регионов по уровню ипотечной нагрузки. Исследование подготовило РИА Новости.В 2026 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в Липецкой области составляет 57,6 тысячи рублей, а средний размер кредита — 3,6 миллиона рублей. Отношение ипотечного платежа к заработной плате семьи из двух человек — 40,7%.Регионы ранжировались по отношению среднего фактического ежемесячного платежа к средней чистой зарплате семьи из двух работающих. В расчете использовались данные по фактическим кредитам за последние три месяца, зарплаты заемщиков рассматривались за период с августа 2025 года по июль 2026 года; параметры кредитов соответствовали августу 2026 года.В среднем по России соотношение зарплаты к ипотечному платежу составило 37,9% при размере кредита в 4,5 миллиона рублей и размере платежа в 71 тысячу рублей. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где на обслуживание ипотечного кредита приходится 20,1% дохода двух работающих. В первую тройку также вошли Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%). Аутсайдерами названы Республика Северная Осетия — Алания (63,6%), Калмыкия (81,7%) и Дагестан (90,3%).