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Происшествия
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23 минуты назад
На просёлочной дороге столкнулись «КамАз» и «ВАЗ»: дело ушло в суд
56-летний водитель «ВАЗа» получил тяжёлые травмы.
ДТП произошло 8 мая этого года на проселочной дороге в селе Истобное Чаплыгинского округа.
«По версии следствия, 68-летний водитель на служебном «КамАЗе» не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю «ВАЗ-210430» и столкнулся с ним. В результате ДТП здоровью 56-летнего водителя «ВАЗа» был причинен тяжкий вред», — сообщает областная прокуратура.
Вину обвиняемый признал. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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