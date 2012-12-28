На просёлочной дороге столкнулись «КамАз» и «ВАЗ»: дело ушло в суд

56-летний водитель «ВАЗа» получил тяжёлые травмы.

В Чаплыгинском округе направлено в суд уголовное дело 68-летнего водителя «КамАЗа», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).ДТП произошло 8 мая этого года на проселочной дороге в селе Истобное Чаплыгинского округа.«По версии следствия, 68-летний водитель на служебном «КамАЗе» не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю «ВАЗ-210430» и столкнулся с ним. В результате ДТП здоровью 56-летнего водителя «ВАЗа» был причинен тяжкий вред», — сообщает областная прокуратура.Вину обвиняемый признал. Ему грозит до двух лет лишения свободы.