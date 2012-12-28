В Липецке автомобиль «Киа» врезался в стоящий большегруз: погибла 25-летняя женщина

А в Задонском округе ДТП унесло жизнь 47-летнего мужчины.

За трое суток на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 13 пострадали.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 30 октября в начале десятого вечера в селе Гнилуша Задонского округа на улице Советской столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 47-летним мужчиной за рулем и «Лада Приора» под управлением 22-летней девушки. В результате водитель «Гранты» от полученных травм скончался в больнице, а водитель «Приоры» и ее 30-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.1 ноября в начале пятого утра в Липецке на Елецком шоссе 28-летний водитель «Киа» врезался в стоящий большегруз с полуприцепом. В результате водитель легковушки с травмами госпитализирован, а его 25-летняя пассажирка погибла.30 октября в Липецке около половины одиннадцатого утра на улице Минской 24-летний водитель «Джили» врезался в стоящий «Форд» под управлением 46-летнего мужчины, которого с травмами госпитализировали.31 первого октября в начале второго ночи в Липецке на улице Сырской 32-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. С травмами его госпитализировали.31 октября около полудня в Липецке во дворе одного из домов на улице Мичурина 54-летний водитель «Киа» сбил 12-летнего велосипедиста, которого с травмами госпитализировали.