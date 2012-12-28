Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью над Липецкой областью опять сбивали дроны
Происшествия
Выпускники Политеха: нашел жену, впервые вышел в интернет и поездки в «Агроном»
Общество
Гречку продают фасованной по полкило
Общество
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкой области угрожают БПЛА
Происшествия
Движение от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту восстановлено по прежней схеме
Общество
В Липецкую область пришли небольшие дожди
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участие восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень отменили в 5 утра
Происшествия
Читать все
Гречку продают фасованной по полкило
Общество
Выпускники Политеха: нашел жену, впервые вышел в интернет и поездки в «Агроном»
Общество
Движение от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту восстановлено по прежней схеме
Общество
В Липецкую область пришли небольшие дожди
Погода в Липецке
Ночью над Липецкой областью опять сбивали дроны
Происшествия
На 16 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участие восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
Липецкой области угрожают БПЛА
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень отменили в 5 утра
Происшествия
Читать все
Происшествия
165
14 минут назад

В Липецке автомобиль «Киа» врезался в стоящий большегруз: погибла 25-летняя женщина

А в Задонском округе ДТП унесло жизнь 47-летнего мужчины.

За трое суток на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 13 пострадали.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 30 октября в начале десятого вечера в селе Гнилуша Задонского округа на улице Советской столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 47-летним мужчиной за рулем и «Лада Приора» под управлением 22-летней девушки. В результате водитель «Гранты» от полученных травм скончался в больнице, а водитель «Приоры» и ее 30-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.

1 ноября в начале пятого утра в Липецке на Елецком шоссе 28-летний водитель «Киа» врезался в стоящий большегруз с полуприцепом. В результате водитель легковушки с травмами госпитализирован, а его 25-летняя пассажирка погибла.

30 октября в Липецке около половины одиннадцатого утра на улице Минской 24-летний водитель «Джили» врезался в стоящий «Форд» под управлением 46-летнего мужчины, которого с травмами госпитализировали.

31 первого октября в начале второго ночи в Липецке на улице Сырской 32-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. С травмами его госпитализировали.

31 октября около полудня в Липецке во дворе одного из домов на улице Мичурина 54-летний водитель «Киа» сбил 12-летнего велосипедиста, которого с травмами госпитализировали.
ДТП
0
1
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить