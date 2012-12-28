Когда в Липецкой области выпадет снег?

Прогнозы разнятся.

Метеосервисы «Яндекс Погода» и «Гисметео» предупреждают о дожде со снегом, которые могут выпасть в Липецкой области с 5 по 12 ноября.При этом в липецкий гидрометеоцентр снег в ближайшие пять дней не прогнозирует.— При существующем антициклональном характере погоды осадки маловероятны, — сказала GOROD48 дежурный синоптик гидрометцентра Дания Знойкина.Впрочем, температура воздуха в области неуклонно снижается. В ночь на 4 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки в -1 градус.