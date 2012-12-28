Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
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сегодня, 10:26
Когда в Липецкой области выпадет снег?
Прогнозы разнятся.
При этом в липецкий гидрометеоцентр снег в ближайшие пять дней не прогнозирует.
— При существующем антициклональном характере погоды осадки маловероятны, — сказала GOROD48 дежурный синоптик гидрометцентра Дания Знойкина.
Впрочем, температура воздуха в области неуклонно снижается. В ночь на 4 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки в -1 градус.
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