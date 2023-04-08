Хет-трик Ильи Глебова позволил «Металлургу» обыграть в гостях лидера

Липчане продлили беспроигрышную серию в Саратове до ... 18 лет.

Первую победу – и сразу громкую! – одержал в весенней части чемпионата липецкий «Металлург». В Саратове нашей команде удалось по всем статьям переиграть лидирующий в группе №3 «Сокол» - 3:1, лучший бомбардир команды Илья Глебов оформил «хет-трик».

В решающую стадию турнира команды выходили с очками, набранными в играх между собой на первом этапе. Здесь «Соколу» не было равных – 27 турнирных баллов из 30 возможных! У «Металлурга» выходило на целый десяток очков меньше. Однако к весенней стадии «соколы», судя по всему, подошли не в форме: сегодняшнее поражение стало для них уже вторым подряд вслед за гостевым проигрышем в прошлом туре брянскому «Динамо» - 1:2.

Тренеру «Металлурга» Сергею Первушину вновь было не до выбора состава. Зимой из-за долгов «сталевары» не сумели взять ни одного новичка, поэтому из ограниченной обоймы наставник достал точь-в-точь тех же игроков, что и в прошлой игре с «Калугой». Вопросы вызывала лишь позиция вратаря из-за ошибки Максима Матюши в конце предыдущей игры. Накануне в соцсетях болельщики даже устроили голосование кто должен занять место «в рамке»: примерно 70 процентов высказались за Александра Кобзева, но на поле вновь вышел Матюша.

Липчане начали лихо. Уже на 4-й минуте Глебов убежал один на один с вратарём и начал свои голевые подвиги, направив мяч низом в дальний угол.

Роскошную передачу ему в этом эпизоде сделал центральный защитник Антон Белов: для него этот матч был особенным, ведь Антон родился в Саратове, воспитывался в «Соколе». Теперь же он помог партнёру забить своей родной команде – 1:0.

Спустя некоторое время «Сокол» пришёл в себя и передвинул игру к воротам «Металлурга», но долго обходилось без стопроцентных моментов. Но на 36-й минуте счёт сравнялся: Матюша не добрался до мяча во вратарской и Данила Ежков одним касанием протолкнул снаряд в сетку – 1:1.

Второй тайм начался с обоюдных атак, но у липчан в ударе был Глебов. На 60-й минуте здорово забросил мяч за спины защитников уже Николай Иванников и реактивный липецкий форвард вновь пробил недалеко от дальней штанги – 2:1.

Третью голевую атаку начал Матюша, продолжил забросом вперёд Андрей Алексеев, а вырвавшийся на свободное пространство Максим Болдырев выкатил мяч под удар Глебову – 3:1.

Можно сказать, что «Металлург» в этой игре выжал максимум из своих голевых моментов: других стопроцентных шансов у нашей команды и не вспомнить.

Лучший бомбардир «Сокола» Владислав Фасхутдинов появился на поле уже ближе к «шапочному разбору» - на 77-й минуте. Бросили тренеры в бой и нападающего Илью Визновича, который в прошлом сезоне сыграл 10 матчей за «Металлург» в ФНЛ и забил самый смешной гол сезона – пятой точкой в Воронеже (2:3). Но и «джокеры» у хозяев оказались бессильны.

Возможно, хозяевам не хватило поддержки трибун: накануне игры в Саратове вдруг объявили о каких-то ограничениях в целях безопасности до 500 болельщиков. За «Металлург» же переживало примерно 20 липецких фанатов, которым удалось перекричать стадион «Локомотив».

Любопытно и то, что «Металлург» продлил свою беспроигрышную серию в Саратове до… 18 лет! Последний раз «сталевары» уступали в гостях «Соколу» в далёком 2005 году.

Теперь у Первушина и Ко на очереди матч с «Динамо-Владивосток» 15 апреля.