«Одесса хотела дать денег судьям, а потом передумала – подумаешь, какой-то Липецк»

50 лет назад «Металлург» одержал самую громкую победу в своей истории и начал самый успешный сезон.

Сегодняшний день по важности в истории липецкого футбола можно сравнить только со 2 мая, днём основания клуба.

Но если в 1957 году команда только появилась на свет, то ровно 50 лет назад – 9 апреля 1973 года «Металлург» прогремел на весь Советский Союз, одну шестую часть суши. В этот день наша команда дебютировала в первой лиге СССР. Будучи при этом не просто «тёмной лошадкой», а никем. На белоснежных трибунах стадиона Черноморского морского пароходства в Одессе разгорелась дискуссия: а Липецк – это вообще где? Среди вариантов – крайний Север, Белоруссия и Казахстан.

А на 15-й минуте матча длинный паренёк в составе неведомых гостей Валерий Шальнев – в Одессе таких называли «циркулями» - вдруг забил гол в ворота грозного «Черноморца», одного из главных фаворитов турнира. Думаете, «Металлург» заперся в своей штрафной и пытался выбить мяч так, чтобы он утонул в Чёрном море? А вот и нет! И если бы во втором тайме свои моменты реализовали бы Александр Бородин и Владимир Силохин, то многие местные болельщики «догнали бы свой инфаркт».

Но и без этого новички из Липецка одержали победу – 1:0, которая дала старт самому успешному сезону в истории «Металлурга». Наша команда весной даже умудрялась лидировать в первой лиге СССР! Не в упрёк нынешнему турниру, который в шутку называют «Лучшей лигой мира», первый советский дивизион был на несколько порядков сильнее. «Две большие разницы», как говорят в той же Одессе.

Во втором круге «Металлург» несколько сбавил обороты, но всё равно провёл самый успешный год в своей истории и занял 5-е место в подэлитном дивизионе страны. А начиналось всё ровно полвека назад, словно в доброй сказочной истории: весной среди зацветающий акаций и каштанов у берега моря.



Программка того исторического матча



Анатолий Губарев: «Одесса ещё легко отделалась»

Защитнику той команды Анатолию Губареву сейчас 73 года. Нам он признался, что тот матч несколько раз в жизни пересматривал… во сне. А вообще считает его одним из самых удачных в своей карьере, насчитывающей более 300 игр среди команд мастеров – так тогда называли скрытых профессионалов.

- А мы Одессу не боялись совсем! – Говорит ветеран футбола, - У нас хорошая команда была, годом ранее в финальной пульке чемпионата-1972 завоевали право выйти в первую лигу. Да, почти никто из нас до этого не играл на этом уровне, но в себе были уверены. Мы ведь хорошую школу прошли – и во второй лиге, где мужики рубились – о-го-го! И в товарищеских матчах не ударяли лицом в грязь даже, когда встречались с ведущими клубами страны. В 1972 году в Липецк на товарищескую игру приезжал московский «Спартак», счёт не помню, но сыграли мы с ними вничью. И против «Черноморца» выходили уверенными в своих силах.



"Металлург"-1973 (в белой форме)



Гол

«Металлург» забил уже на 15-й минуте. Отличился центральный полузащитник Валерий Шальнев, хотя и не без доли везения.

- Наш центральный нападающий Владимир Силохин в центре поля скинул ему мяч, а отдавать некому! Все партнёры рядом со своими опекунами, - вспоминает Губарев, - Тот покрутил головой, прошёл вперед и решил ударить. Попал в самую «девятку»!

- Помню, он бежит и орёт: «Отдавать кому?», всё закрыты. Я ему кричу с фланга: «Бей по воротам». Ну, он и ударил, - присоединяется к разговору ещё один участник исторического матча нападающий Владимир Бородин. Сейчас ему 76.



Одесса решила не платить судьям. Мол, «Металлург» мы и так обыграем

- В Одессу ехали прямо со сборов, которые проводили в Адлере. Наш тренер Виктор Петрович Белов, который и вывел «Металлург» в первую лигу, умел подготовить команду к началу сезона. И настраивать на игру умел! Мы вышли против фаворита аж в три нападающих – в центре Силохин, по краям я и мой брат Сашка (Александр Бородин, 1950 – 2022 гг.).

После гола одесситы нас придавили. Против меня на фланге играл защитник Валерий Кузьмин. Даже фотография где-то осталась: он с мячом, а я бегу за ним, чтобы накрыть. По идее должно было быть наоборот: я же здесь форвард (смеётся). А во втором тайме на контратаках мы их несколько раз ловили – Силохин мог забить, Сашка мой, если не ошибаюсь, дважды. Так что победа наша не случайна.







- Спустя год меня призвали в вооружённые силы, попал в «Искру» из Смоленска, армейскую команду, - продолжает Бородин, - И там встретил Валеру Барановского – его тоже призвали, он в той игре против нас играл за «Черноморец», а позже – за них же в высшей лиге. Подходит: «О, я тебя помню, ты из Липецка!». Разговорились. Тогда ведь – чего греха таить – многие команда старались поработать с судьями, скажем так – отблагодарить, даже скидывались в премиальных за победы. Так вот «Черноморец» решил на нас деньги судьям не собирать. Мол, какой-то «Металлург» - и так его обыграем.

«Когда ещё в Липецке соберётся такая команда!»

- Временами мы просто переигрывали «Черноморец», - говорит Губарев, - Володя Бородин кошмарил в фланга этого Кузьмина. А Валерий Шальнев просто «съел» своего оппонента Владимира Нечаева, впоследствии игрока ЦСКА. У нас вообще команда была готовая – почти всем по 23-24 года. Силохину 26 – самый сок для нападающего! И ведь почти все местные! Валерка Стафёров (главный креативщик той команды, прим.) и Витька Евлентьев из Москвы, а так все наши – Бородины, Двуреченский, Шардыкин… Когда еще в «Металлурге» соберётся такое созвездие своих воспитанников!

Кстати, автор гола Валерий Шальнев попал в ЦСКА раньше своего визави в том матче Нечаева, тот – в 1978, а наш Валерий Дмитриевич сыграл за армейцев в 1975-76 сыграл за армейцев 19 матчей. И тут опередил!



Стадион "Металлург" в дни тех матчей заполнялся под завязку



- После игры одесситы рвали на себе волосы и кричали: да покажите вы уже на карте нам этот Липецк, - вспоминает ещё один участник матча 78-летний Пётр Двуреченский, ведущий защитник того «Металлурга». – Фцрор мы произвели приличный. Никто в нас не верил, а тут – вот вам!

Что было дальше. Отставка Белова.

В первом круге того чемпионата «Металлург». Выражаясь тогдашним языком, был «грозой фаворитов». Липчане дома одерживали яркие победы над «Металлистом» (Харьков) – 3:0, «Памиром» (Душанбе) – 2:0. В разные годы эти команды сверкали и в высшей лиге СССР. С 3-го по 8-й тур наша команда выдала чудо серию – 5 побед, 1 ничья.







Правда, липецкая футбольная сказка продлилась недолго. По городу пошли слухи, что футболисты «зазвездились», отчасти нам это подтвердили несколько игроков той команды. Кульминацией, когда уверенность переросла в самоуверенность, стало коллективное письмо против главного тренера Виктора Белова, пытавшегося опустить команду с небес на землю и тем вызвавшего недовольство лидеров.

- Инициатором письма был я, - говорит Пётр Двуреченский, - Третий секретарь обкома комсомола Александр Алексеевич Афанасов, куратор и главный покровитель той команды, пытался нас помирить. Но мы, лидеры, встали на своём, что называется – упёрлись. В итоге Белова сняли. Сейчас с высоты лет понимаю, что это была ошибка. Первый шаг к дальнейшему фиаско.

И всё же «Металлург» финишировал на высоком 5-м месте. Выше в советские времена команда никогда не поднималась. А в следующем 1974 году липчане из первой лиги вылетели.

Матч второго круга-1973 в Липецке 28 июля завершился уже в пользу «Черноморца» - 3:1. Одесситы сделали правильные выводы из поражения в 1-м туре и в дальнейшем выиграли турнир в первой лиги, выйдя в высшую. Где спустя годы «моряки» добрались и до еврокубков. В том сезоне они потерпели всего два поражения, одно – от «Металлурга».



Продолжение следует...



Говорят, что такова спортивная жизнь – лишь мгновение ты наверху. Миг-1973 для «Металлурга» не забудется никогда. Ведь именно после того сезона футбольный Липецк получил уважение во всей стране. И очень долго «Металлург» был тем самым, который «однажды чуть не вышел в высшую лигу». А это уже другой уровень репутации.

Скоро на GOROD48 выйдет серия интервью с ветеранами той команды, а беседа с Петром Двуреченским – даже в нескольких частях. Вы узнаете, как напуганное успехами липецких футболистов железнодорожное министерство СССР пыталось через обком партии заставить «Металлург» сдать игру «Локомотиву», откуда пошла легенда, что футболисты «Металлурга» в ресторанах выкуривают крупные денежные купюры и причём здесь Вахтанг Кикабидзе. Будет очень интересно.



«Черноморец» (Одесса) – «Металлург» - 0:1 (0:1).



Гол: 0:1 - Шальнев, 15.

«Черноморец»: Дегтярев, Нечаев, Кузьмин, Фейдман, Круликовский, Боровиков (Барановский, 58), Иваненко, Сапожников, Томашевский, Полищук, Шепель.



«Металлург»: Тюленев, Губарев, Швецов, Двуреченский, Шальнев, Стаферов, Евлентьев, Шардыкин (Ноздрин, 68), В.Бородин В., Силохин, А. Бородин.



Судья: К. Андзюлис (Каунас).



9 апреля 1973. Одесса. Центральный стадион Черноморского морского пароходства.





На фото вверху лидеры той команды (слева направо) Пётр Двуреченский, Евгений Эськов, Валерий Шальнев.





Валерий Шальнев. наши дний - автор победного гола "Черноморцу"





Владимир Силохин, форвард и капитан той команды





Владимир Бородин





Пётр Двуреченский

