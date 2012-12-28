Липецкая вечЁрка: дома без тепла, кролики съели деньги и день рождения GOROD48

Сегодня, 2 ноября, 10 многоэтажек в Липецке до сих пор остаются без отопления, кролики съели украденные деньги, и сайту GOROD48 уже 20 лет.