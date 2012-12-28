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14 минут назад

Липецкая вечЁрка: дома без тепла, кролики съели деньги и день рождения GOROD48

Сегодня, 2 ноября, 10 многоэтажек в Липецке до сих пор остаются без отопления, кролики съели украденные деньги, и сайту GOROD48 уже 20 лет.

В 10 многоэтажных домах и одном социальном объекте Липецка  до сих пор нет тепла. Такие данные прозвучали сегодня на оперативке у мэра Михаила Щербакова. 

Но это не значит, что у всех остальных в квартирах тепло! На прошлой неделе департамент ЖКХ зафиксировал рекордное количество жалоб горожан на УК с начала отопительного сезона — 2654! Управляющие компании успели отработать только 42% обращений. 



А сколько сейчас мается от жары только потому, что их дома перетапливают. И за это ведь придется расплачиваться.

«В этом городе управляющие компании только собирают деньги с людей! Их пора все разогнать! Вместо них должны быть советские ЖЭКи! И не забудьте снизить тарифы! Сначала хотя бы в 10 раз», — заявил комментатор.

«Представители РИР Энерго не хотят ответить, почему они в некоторых домах воду отключали на 3-4 месяца? И в течение этого времени люди не видели ни одного работника РИР Энерго на местах раскопок труб», — спросил Антон.

«Когда сами посидели в неотапливаемых помещениях, задались вопросом, зачем такие УКашки, а когда люди мёрзли, жаловались в ГЖИ, ответ был — на основании распоряжения администрации срок подачи тепла до 14 ноября, ждите», — написал Ну да.

Новость из разряда «нарочно не придумаешь» Из дома 86-летней данковчанки ее помощница украла 51 000 рублей. Тысячу она сразу потратила в магазине. 30 000 припрятала в сене, остальные деньги — в клетке с кроликами. А зверьки их съели.

Когда полицейские пришли к подозреваемой, изъять смогли только то, что было спрятано в сене. Возбуждено уголовное дело по краже.

«Мех этих кроликов стал ещё ценнее», — посмеялся Теперь.

«Ишь как ловко. Недостачу на бессловесного кролика свалить!» — не поверила читательница.

GOROD48 исполнилось 20 лет! Мы — один из старейших сайтов Липецкой области и самый популярный. С 2026 года наши новости почитали более миллиарда раз, оставили почти шесть миллионов комментариев.



«Поздравления! По этому случаю надо разлить бутылку «Анжуйского»», — предложил Компрадор — приходите в гости.

«С днём рождения, Город48! Спасибо всем, кто здесь работает. Хотелось бы, чтобы было больше позитивных событий», — попросила Клава — мы тоже любим позитивные события.

«Город 48! Поздравляю с юбилеем, за эти годы вы стали настоящим гуру новостей. Желаю вам не терять актуальности и удивлять нас каждый день, особенно ценю ваш юмор. Так же желаю крепкого здоровья, удачи, вдохновения, благополучия во всём. Модератору желаю терпения и крепких нервов. В общем так держать, молодцы! Мы вас любим», — написал Animal planet — спасибо!

Завтра в Липецке  от +8 до +10 градусов.

Метеосервисы сообщают, что с 5 по 15 ноября в Липецке ожидается мокрый снег. Однако в Липецком гидрометеоцентре в ближайшие пять дней снега не ждут.

— При существующем антициклональном характере погоды осадки маловероятны, — сказала GOROD48 дежурный синоптик гидрометцентра Дания Знойкина.

И обратите внимание, 3 и 4 ноября липецкие музеи, выставочные залы и библиотеки приглашают горожан на  «Ночь искусств- 2026».

Липецкий театр драмы им. Л. Н. Толстого и Липецкая государственная филармония «Унион» запускают совместный проект — «Музыкальная среда в Театре».
вечЁрка
отопительный сезон
кража
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