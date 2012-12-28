Сегодня в Липецке: движение на проблемном участие восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный

Всё самое главное про наступивший понедельник.

Днём в Липецке от +9 до +11 градусов, при этом пройдут небольшие дожди.









- пр-д Строителей 4, 6, 6/1, 8, 12, 16, 18.









– пос. Казинка.









Поискам топлива помогут электронные приложения, такие, как система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которая не передаёт данных по Липецку, но покажет наличие топлива в округах на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Ранее важная дорога была перекрыта из-за реконструкции канализационного коллектора: подрядчикам требовалось уложить 1,7 км новых труб на глубине 2,5 метра. Сейчас работы продолжаются, но уже за пределами проезжей части. Вчера мэр Липецка Михаил Щербаков объявил о восстановлении движения.









Пока едины…





В 17:00 в нашем ОП «Студеновский» (ул. Шкатова, 25) состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (6+).













Фото vk.ru/studenovski_dk

Вход свободный.





Традиции народов

В 16:00 в Городском Центре романовской игрушки (пр-т Победы, 67а) организуют творческие мастер-классы по рукоделию народов России (6+).









Фото vk.ru/c_romanovo

В 15:00 в спортивном зале Липецкого государственного педагогического университета (ул. Ленина, 42) состоится турнир по ГТО (16+).









Фото vk.ru/sportfac

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2, 3-й этаж) стартует новый набор участников театральных читок (16+).













Фото vk.ru/vprachechnuyu

В России действует система оплаты больничного, исходя из среднего заработка за предыдущие полные два года. Т.е. больничный в 2026 году оплатят, исходя из дохода в 2025 и 2024 году. При этом – не более 7 680 рублей, 27 копеек в день.







