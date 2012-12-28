ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
Сегодня в Липецке: движение на проблемном участие восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: движение на проблемном участие восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Всё самое главное про наступивший понедельник.
Днём в Липецке от +9 до +11 градусов, при этом пройдут небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 ло окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова 12, 14, 16, 18;
- ул. Студенческий городок, 16а;
- ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, вл. 21, 43;
- пр-д Строителей 4, 6, 6/1, 8, 12, 16, 18.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Варшавской, Дачной, Добровской, Д. Писарева, И. С. Бурлакова, М. Светлова, Олимпийской, Патриотической, П. П. Постышева, Р. Зорге, Тихой, Ярославской.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. А. Ладыгина;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Гагарина, 10, 100, 100б, 102, 102б, 102в, 104;
– ул. Д. Писарева;
– ул. им. Кирова, 13, 21, 26, 35;
– ул. Комсомольская;
– ул. Космонавтов;
– ул. Котовского, 23;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. М. И. Неделина, 1а, 1в;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Фрунзе, 43;
– ул. Циолковского,. 11, 11/1, 13, 15, 31, 31а, 33, 33/2, 35, 35/2, 35а, 37/2, 39.
– ул. Череповецкая, 17;
– ул. Чкалова;
– ул. Школьная, 9, 24, 26, 28;
– пер. Володи Дубинина;
– пер. Ивана Кочубея, 1;
– пер. Павлика Морозова, 3, 9;
– пер. Попова, 5, 5б;
– пос. Казинка.
Пробки
Одного ДТП хватил, чтобы устроить гигантскую пробку в самом неподходящем месте в самое неподходящее время. Поэтому лучше заглядывать в приложение, которое предупредит о заторах.
Бензин
Поискам топлива помогут электронные приложения, такие, как система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которая не передаёт данных по Липецку, но покажет наличие топлива в округах на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам работает электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Мэр сказал: «Поехали!»
Со вчерашнего вечера наконец-то в полном объёме открыто движение от памятника Танкистам до Октябрьского моста.
Ранее важная дорога была перекрыта из-за реконструкции канализационного коллектора: подрядчикам требовалось уложить 1,7 км новых труб на глубине 2,5 метра. Сейчас работы продолжаются, но уже за пределами проезжей части. Вчера мэр Липецка Михаил Щербаков объявил о восстановлении движения.
Пока едины…
В 17:00 в нашем ОП «Студеновский» (ул. Шкатова, 25) состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (6+).
Фото vk.ru/studenovski_dk
Яркие номера здешних творческих коллективов, живая музыка и атмосфера тепла и единения.
Вход свободный.
Традиции народов
В 16:00 в Городском Центре романовской игрушки (пр-т Победы, 67а) организуют творческие мастер-классы по рукоделию народов России (6+).
Фото vk.ru/c_romanovo
На выбор вы можете изготовить куклу «Акань» по традициям народных мастеров Ханты-Мансийска, традиционный оберег Бурятии или расписать романовскую свистульку «Барашек», характерную для Липецкой области.
Участие бесплатное.
ГТО
В 15:00 в спортивном зале Липецкого государственного педагогического университета (ул. Ленина, 42) состоится турнир по ГТО (16+).
Фото vk.ru/sportfac
Приглашают первокурсников различных учебных заведений, чтобы проверить силу, ловкость и физическую форму. Турнир ГТО – шанс проверить себя, побороться за результат и, возможно, открыть в себе нового спортивного героя. Главное, не забыть взять с собой спортивную одежду и сменную обувь.
Новые читки
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2, 3-й этаж) стартует новый набор участников театральных читок (16+).
Фото vk.ru/vprachechnuyu
Это может быть просто весёлым творческим времяпрепровождением или шансом изменить судьбу и попасть на сцену. Ведь театр – после вешалки – начинается именно с текста. Актёры сначала читают пьесу по ролям, придумывают выражения и интонации и только затем выходят репетировать на сцену. Участникам предложат говорить не своим голосом, спорить, возмущаться, влюбляться, страдать, командовать и хлопать дверью. И все это ¬ иногда даже не вставая со стула.
Доплата за больничный лист
10% липецких компаний производят доплаты своим сотрудникам по больничным листам, ещё в 7% компаний решения принимают индивидуально, утверждает SuperJob.
В России действует система оплаты больничного, исходя из среднего заработка за предыдущие полные два года. Т.е. больничный в 2026 году оплатят, исходя из дохода в 2025 и 2024 году. При этом – не более 7 680 рублей, 27 копеек в день.
Каждый второй трудоспособный липчанин – 49% признался, что за последний год выходил на работу, будучи больным. Среди женщин их число даже выше – 53%.
Дорогие липчане! Встречаем первую ноябрьскую рабочую неделю, которая принесёт немало новостей, как и весь заключительный месяц осени. Уследить за всем вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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