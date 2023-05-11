Происшествия
11 минут назад
28-летний липчанин получил 9 лет колонии за смертельное избиение друга
Труп был обнаружен 24 января этого года в доме №107а по улице Ковалёва.
28-летнего липчанина осудили за смертельное избиение соседа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, эта трагедия разыгралась в ночь с 23 по 24 января этого года в доме №107а по улице Ковалёва. Двое мужчин вместе выпивали и поссорились, в результате гость избил хозяина квартиры. Всего потерпевшему было нанесено не менее 23 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам, от которых он закрывался руками. Уже умирающего друга гость ещё и облил кефиром.
Мужчины были знакомы около 8-10 лет и всё это время поддерживали хорошие приятельские отношения, ходили друг к другу в гости, вместе выпивали. Напомним, в ходе следствия 28-летний мужчина рассказал, что, в основном, алкоголь покупал всегда он, так как брал подработки и мог себе позволить угостить друга. А вот у его приятеля денег почти никогда не было, так как он жил на пенсию. Да и вообще сосед в бытовом плане был жадным человеком. Мужчины время от времени ссорились на этой почве, но до рукоприкладства никогда не доходило.
Но на этот раз всё пошло не так. Сначала обвиняемый поссорился с сожительницей на почве ревности. Потом не застал её дома, и решил пойти продолжить выпивать с другом — но тот почему-то не открыл дверь. Тогда мужчина предположил, что сосед не опохмелится и умер, и решил взломать его входную дверь. Сломав дверь, он обнаружил, что сосед спокойно выпивает в одиночестве. Правда, тому не понравилось, что взломали его дверь. Друзья быстро помирились и продолжили застолье вместе. Через некоторое время хозяин квартиры стал «учить жизни» гостя и на этом фоне и началась драка, закончившаяся трагически.
Перестав наносить удары другу, 28-летний липчанин уложил его на диван, накрыл курткой, так как в квартире было холодно, и даже налил ему водки. Потом снова вспыхнула ссора — и гость плеснул хозяину квартиры кефир на голову. Затем гостю позвонила сожительница и он уехал.
А на утро обвиняемый вернулся к другу и обнаружил, что тот мёртв. Об этом он сообщил соседке и попросил вызвать скорую и полицию. До последнего мужчина надеялся, что друг умер по естественным причинам, так как много лет злоупотреблял спиртным.
По заключению судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила 24 января в период с 0:55 до 05:55 в результате тупой травмы грудной клетки и живота, сопровождавшейся двусторонними переломами рёбер, переломом грудины, разрывами печени, травматического шока, отёка лёгких и головного мозга.
Обвинение в суде поддерживал прокурор Правобережного района Сергей Щеколдин. В результате 28-летнего липчанина признали виновным и по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Мужчины были знакомы около 8-10 лет и всё это время поддерживали хорошие приятельские отношения, ходили друг к другу в гости, вместе выпивали. Напомним, в ходе следствия 28-летний мужчина рассказал, что, в основном, алкоголь покупал всегда он, так как брал подработки и мог себе позволить угостить друга. А вот у его приятеля денег почти никогда не было, так как он жил на пенсию. Да и вообще сосед в бытовом плане был жадным человеком. Мужчины время от времени ссорились на этой почве, но до рукоприкладства никогда не доходило.
Но на этот раз всё пошло не так. Сначала обвиняемый поссорился с сожительницей на почве ревности. Потом не застал её дома, и решил пойти продолжить выпивать с другом — но тот почему-то не открыл дверь. Тогда мужчина предположил, что сосед не опохмелится и умер, и решил взломать его входную дверь. Сломав дверь, он обнаружил, что сосед спокойно выпивает в одиночестве. Правда, тому не понравилось, что взломали его дверь. Друзья быстро помирились и продолжили застолье вместе. Через некоторое время хозяин квартиры стал «учить жизни» гостя и на этом фоне и началась драка, закончившаяся трагически.
Перестав наносить удары другу, 28-летний липчанин уложил его на диван, накрыл курткой, так как в квартире было холодно, и даже налил ему водки. Потом снова вспыхнула ссора — и гость плеснул хозяину квартиры кефир на голову. Затем гостю позвонила сожительница и он уехал.
А на утро обвиняемый вернулся к другу и обнаружил, что тот мёртв. Об этом он сообщил соседке и попросил вызвать скорую и полицию. До последнего мужчина надеялся, что друг умер по естественным причинам, так как много лет злоупотреблял спиртным.
По заключению судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила 24 января в период с 0:55 до 05:55 в результате тупой травмы грудной клетки и живота, сопровождавшейся двусторонними переломами рёбер, переломом грудины, разрывами печени, травматического шока, отёка лёгких и головного мозга.
Обвинение в суде поддерживал прокурор Правобережного района Сергей Щеколдин. В результате 28-летнего липчанина признали виновным и по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.