Происшествия

40 минут назад

28-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении друга 23 ударами

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#труп #конфликт #побои
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28-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении друга 23 ударами

Умирающего товарища обвиняемый сначала напоил водкой, а потом облил кефиром. 

Прокуратура Правобережного района Липецка передала в суд уголовное дело в отношении 28-летнего липчанина, обвиняемого в смертельном избиении соседа.

По версии следствия, эта трагедия разыгралась в ночь с 23 по 24 января этого года в многоквартирном доме №107А по улице Ковалёва. Двое мужчин вместе выпивали и поссорились, в результате гость избил хозяина квартиры. Уже умирающего друга он ещё и облил кефиром.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины были знакомы около 8-10 лет и всё это время поддерживали хорошие приятельские отношения, ходили друг к другу в гости, вместе выпивали. В ходе следствия 28-летний мужчина рассказал, что, в основном, алкоголь покупал всегда он, так как брал подработки и мог себе позволить угостить друга. А вот у его приятеля денег почти никогда не было, так как он жил на пенсию. Да и вообще сосед в бытовом плане был жадным человеком. Мужчины время от времени ссорились на этой почве, но до рукоприкладства никогда не доходило.

Но на этот раз всё пошло как-то не так. Сначала обвиняемый поссорился с сожительницей на почве ревности. Потом не застал её дома, и решил пойти продолжить выпивать с другом — но тот почему-то не открыл дверь. Тогда мужчина предположил, что сосед не опохмелится и умер, и решил взломать его деревянную входную дверь. Но, взломав дверь, 28-летний липчанин обнаружил, что с соседом всё в порядке и тот сидит спокойно выпивает в одиночестве. Правда, тому не понравилось, что взломали его дверь. Но друзья быстро помирились и продолжили застолье вместе. Но через некоторое время друг стал «учить жизни» 28-летнего липчанина и на этом фоне и началась драка. Всего потерпевшему было нанесено не менее 23 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам.

Следствие полагает, что, перестав наносить удары другу, 28-летний липчанин уложил его на диван, накрыл сверху курткой, так как в квартире было холодно, а после даже налил ему водки. Потом снова вспыхнула ссора — и гость плеснул хозяину квартиры кефир на голову. Затем гостю позвонила сожительница и он уехал.

А на утро обвиняемый вернулся к другу и обнаружил, что тот мёртв. Об этом он сообщил соседке и попросил вызвать скорую и полицию. До последнего 28-летний липчанин надеялся, что друг умер по естественным причинам, так как много лет злоупотреблял спиртным. Но нет: по заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки и живота, сопровождавшейся двусторонними переломами рёбер, переломом грудины, разрывами печени, травматического шока, отёка лёгких и головного мозга.

Действия 28-летнего липчанина квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции этой статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.
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#труп #конфликт #побои
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