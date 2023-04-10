Происшествия
40 минут назад
28-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении друга 23 ударами
Умирающего товарища обвиняемый сначала напоил водкой, а потом облил кефиром.
Прокуратура Правобережного района Липецка передала в суд уголовное дело в отношении 28-летнего липчанина, обвиняемого в смертельном избиении соседа.
По версии следствия, эта трагедия разыгралась в ночь с 23 по 24 января этого года в многоквартирном доме №107А по улице Ковалёва. Двое мужчин вместе выпивали и поссорились, в результате гость избил хозяина квартиры. Уже умирающего друга он ещё и облил кефиром.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины были знакомы около 8-10 лет и всё это время поддерживали хорошие приятельские отношения, ходили друг к другу в гости, вместе выпивали. В ходе следствия 28-летний мужчина рассказал, что, в основном, алкоголь покупал всегда он, так как брал подработки и мог себе позволить угостить друга. А вот у его приятеля денег почти никогда не было, так как он жил на пенсию. Да и вообще сосед в бытовом плане был жадным человеком. Мужчины время от времени ссорились на этой почве, но до рукоприкладства никогда не доходило.
Но на этот раз всё пошло как-то не так. Сначала обвиняемый поссорился с сожительницей на почве ревности. Потом не застал её дома, и решил пойти продолжить выпивать с другом — но тот почему-то не открыл дверь. Тогда мужчина предположил, что сосед не опохмелится и умер, и решил взломать его деревянную входную дверь. Но, взломав дверь, 28-летний липчанин обнаружил, что с соседом всё в порядке и тот сидит спокойно выпивает в одиночестве. Правда, тому не понравилось, что взломали его дверь. Но друзья быстро помирились и продолжили застолье вместе. Но через некоторое время друг стал «учить жизни» 28-летнего липчанина и на этом фоне и началась драка. Всего потерпевшему было нанесено не менее 23 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам.
Следствие полагает, что, перестав наносить удары другу, 28-летний липчанин уложил его на диван, накрыл сверху курткой, так как в квартире было холодно, а после даже налил ему водки. Потом снова вспыхнула ссора — и гость плеснул хозяину квартиры кефир на голову. Затем гостю позвонила сожительница и он уехал.
А на утро обвиняемый вернулся к другу и обнаружил, что тот мёртв. Об этом он сообщил соседке и попросил вызвать скорую и полицию. До последнего 28-летний липчанин надеялся, что друг умер по естественным причинам, так как много лет злоупотреблял спиртным. Но нет: по заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки и живота, сопровождавшейся двусторонними переломами рёбер, переломом грудины, разрывами печени, травматического шока, отёка лёгких и головного мозга.
Действия 28-летнего липчанина квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции этой статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.
По версии следствия, эта трагедия разыгралась в ночь с 23 по 24 января этого года в многоквартирном доме №107А по улице Ковалёва. Двое мужчин вместе выпивали и поссорились, в результате гость избил хозяина квартиры. Уже умирающего друга он ещё и облил кефиром.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины были знакомы около 8-10 лет и всё это время поддерживали хорошие приятельские отношения, ходили друг к другу в гости, вместе выпивали. В ходе следствия 28-летний мужчина рассказал, что, в основном, алкоголь покупал всегда он, так как брал подработки и мог себе позволить угостить друга. А вот у его приятеля денег почти никогда не было, так как он жил на пенсию. Да и вообще сосед в бытовом плане был жадным человеком. Мужчины время от времени ссорились на этой почве, но до рукоприкладства никогда не доходило.
Но на этот раз всё пошло как-то не так. Сначала обвиняемый поссорился с сожительницей на почве ревности. Потом не застал её дома, и решил пойти продолжить выпивать с другом — но тот почему-то не открыл дверь. Тогда мужчина предположил, что сосед не опохмелится и умер, и решил взломать его деревянную входную дверь. Но, взломав дверь, 28-летний липчанин обнаружил, что с соседом всё в порядке и тот сидит спокойно выпивает в одиночестве. Правда, тому не понравилось, что взломали его дверь. Но друзья быстро помирились и продолжили застолье вместе. Но через некоторое время друг стал «учить жизни» 28-летнего липчанина и на этом фоне и началась драка. Всего потерпевшему было нанесено не менее 23 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам.
Следствие полагает, что, перестав наносить удары другу, 28-летний липчанин уложил его на диван, накрыл сверху курткой, так как в квартире было холодно, а после даже налил ему водки. Потом снова вспыхнула ссора — и гость плеснул хозяину квартиры кефир на голову. Затем гостю позвонила сожительница и он уехал.
А на утро обвиняемый вернулся к другу и обнаружил, что тот мёртв. Об этом он сообщил соседке и попросил вызвать скорую и полицию. До последнего 28-летний липчанин надеялся, что друг умер по естественным причинам, так как много лет злоупотреблял спиртным. Но нет: по заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки и живота, сопровождавшейся двусторонними переломами рёбер, переломом грудины, разрывами печени, травматического шока, отёка лёгких и головного мозга.
Действия 28-летнего липчанина квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции этой статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.