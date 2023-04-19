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60% липецких семей в прошлом году направили материнский капитал на улучшение жилья

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#материнский капитал
60% липецких семей в прошлом году направили материнский капитал на улучшение жилья

Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2022 году направили 4,9 тысячи липецких семей, или 60% из тех жителей области, которые распорядились в прошлом году сертификатом на материнский капитал. 

Это одно из самых популярных направлений использования средств маткапитала не только в Липецкой области, но и в целом по России. Такие данные приводит Росстат в исследовании о получении и использовании маткапитала в регионах России. 

По данным Росстата, в 2022 году в Липецкой области сертификаты на материнский капитал получили 6300 человек. С учетом сертификатов, которые выдавались ранее, материнским капиталом распорядились 8133 семьи. Так, 4904 из них направили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Вторым по популярности видом субсидий стали ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка – их оформили 2250 семей.
Выплата пособия за счет средств маткапитала назначается малообеспеченным семьям. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Еще 939 семей предпочли направить средства материнского капитала на получение ребенком (или детьми) образования.

Вложили средства сертификата в формирование накопительной части трудовой пенсии всего 20 человек. 

158
#материнский капитал

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