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сегодня, 13:31
6

Липецкий караоке-клуб заплатит 60 000 рублей за нарушение авторских прав

Российское авторское общество требовало вдвое больше.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с караоке-клуба «Belov» (ООО «Соло») в пользу общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» 60 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.

Публичное исполнение музыкальных произведений без согласия правообладателей и без выплаты вознаграждения в липецком караоке-клубе зафиксировали в сентябре 2025 года. При этом ООО «Соло» лицензионный договор с РАО не заключало, требования о выплате компенсации проигнорировало.

«Российское авторское общество является аккредитованной организацией по управлению правами авторов на коллективной основе и вправе предъявлять требования в защиту их интересов без доверенности. Оно обратилось в суд с требованием о взыскании 120 тысяч рублей компенсации за незаконное использование музыкальных произведений. Арбитражный суд частично удовлетворил исковые требования, снизив размер компенсации до 60 000 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
авторские права
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Вася
сегодня, 16:48
Всë понял. Скоро днюха. Петь будем в темноте и шëпотом. Как интернационал...
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Житель
сегодня, 15:56
А авторское право на использование ушей народа где взять, а то песни пишут, мы их слушаем, а деньги не получаем за это!
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Владимир
сегодня, 15:34
Делают все, что бы авторов и исполнителей забыли... продолжайте
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А если
сегодня, 14:25
Спеть песню знаменитого иноагента,то можно,да?
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Ого
сегодня, 13:47
Сегодня просто так и песенку на кухне не насвистишь.
Ответить
вот дикость
сегодня, 13:41
, а народные можно исполнять?
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