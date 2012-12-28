Липецкий караоке-клуб заплатит 60 000 рублей за нарушение авторских прав

Российское авторское общество требовало вдвое больше.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с караоке-клуба «Belov» (ООО «Соло») в пользу общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» 60 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав.Публичное исполнение музыкальных произведений без согласия правообладателей и без выплаты вознаграждения в липецком караоке-клубе зафиксировали в сентябре 2025 года. При этом ООО «Соло» лицензионный договор с РАО не заключало, требования о выплате компенсации проигнорировало.«Российское авторское общество является аккредитованной организацией по управлению правами авторов на коллективной основе и вправе предъявлять требования в защиту их интересов без доверенности. Оно обратилось в суд с требованием о взыскании 120 тысяч рублей компенсации за незаконное использование музыкальных произведений. Арбитражный суд частично удовлетворил исковые требования, снизив размер компенсации до 60 000 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.