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Общество
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сегодня, 13:31
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Липецкий караоке-клуб заплатит 60 000 рублей за нарушение авторских прав
Российское авторское общество требовало вдвое больше.
Публичное исполнение музыкальных произведений без согласия правообладателей и без выплаты вознаграждения в липецком караоке-клубе зафиксировали в сентябре 2025 года. При этом ООО «Соло» лицензионный договор с РАО не заключало, требования о выплате компенсации проигнорировало.
«Российское авторское общество является аккредитованной организацией по управлению правами авторов на коллективной основе и вправе предъявлять требования в защиту их интересов без доверенности. Оно обратилось в суд с требованием о взыскании 120 тысяч рублей компенсации за незаконное использование музыкальных произведений. Арбитражный суд частично удовлетворил исковые требования, снизив размер компенсации до 60 000 рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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