Общество

34 минуты назад

В парке Молодежный появится мангальная зона

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#парк Молодежный
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В парке Молодежный появится мангальная зона

Летавшая в воздухе идея была поддержана в 2019 году тогда еще врио губернатора Игорем Артамоновым и главой Липецка Евгений Уваркиной, но будет воплощена в жизнь только этим летом.

Начался второй этап благоустройства парка Молодежный. Два контракта на его выполнение разыграны прошлой осенью и на этой неделе. Первый выиграло ООО «Идеалстой». За 54,2 миллиона рублей (при изначальной цене в 72 326 786 рублей) компания проложит в парке сеть освещения и велосипедных дорожек, обустроит территорию под детскую игровую зону.

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Торги за второй контракт выиграл индивидуальный предприниматель Алберт Расоян, снизивший его первоначальную цену с 18,7 до 15,3 миллиона рублей. Его ИП в числе прочего должно создать обещанную липчанам четыре года назад мангальную зону.

Мангальная зона будет состоять из 15 площадок для запекания мяса и овощей на открытом пламени. Площадки отсыплют галькой, установят бетонные столы для приготовления пищи, скамейки и навесы для защиты от солнца.

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Идея обустройства в парке зоны для приготовления мяса и овощей на открытом огне возникла еще летом 2019 года, когда в парке побывали врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда Игорь Артамонов отказал руководству «Ривьеры» в выделении четырех гектаров парка под вторую очередь торгово-развлекательного центра. А Евгению Уваркину он попросил расчистить парк от бурьяна и поросли, создать асфальтированные пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», обустроить зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский развлекательный комплекс.

— На это не надо много денег. А когда эти работы будут сделаны, мы еще раз вернемся к обсуждению концепции парка Молодежный, — сказал тогда Игорь Артамонов.

Кстати, предприниматель Алберт Расоян в прошлом году нарушил сроки муниципального контракта при строительстве в 28-м микрорайоне Липецка пешеходной зоны, за что был оштрафован судом по иску прокуратуры. Поэтому городское управление строительства обязалось тщательно контролировать работу подрядчика.

До 1 сентября ИП Расоян А.К. помимо зоны барбекю должен озеленить 1,4 гектара парка, установить 60 скамеек, 10 лежаков для загара, более сотни урн для мусора. Это же ИП обязано наполнить содержимым — качелями, гамаками, игровыми комплексами — детскую площадку, основание под которую обустроит ООО «Идеалстрой».

Эта компания должна проложить сеть велодорожек между улицей Катукова и оврагом, вдоль уже существующих пешеходных зон и на протоптанных горожанами тропинках. Дорожки будут асфальтированными. Проектом строительства также предусмотрено освещение веломаршрутов: вдоль них установят 119 опор, на которых будет по два светильника.

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По техническому заданию, «Идеалстрой» также обязан обустроить место под детскую игровую площадку. В документах также речь идет о 12 прожекторах, 15 скамейках и 30 урнах для мусора, тротуарной плитке и 3 000 кв.м. газона.

— Каким будет детский городок, мы не знаем. Нам нужно лишь сделать под него основу, — сказали GOROD48 в компании «Идеалстрой» (эта компания в прошлом году благоустроила сквер спецназовцам — так, оказывается, официально называется то место на проспекте Победы, где установлен памятник артисту Василию Лановому).

Все работы по этому контракту также должны завершиться к сентябрю.

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Этот подрядчик уже начал работу в парке. Но к культуре работ уже есть вопросы. Так, груженые черноземом и песком грузовики продавили в еще мягкой почве глубокие колеи, а сами строители запросто заезжают в парк на личных автомобилях, бросая их под деревьями. Разве это правильно?

Напомним, что первый этап благоустройства парка мэрия провела в 2020 году. Тогда на местах тропинок, протоптанных жителями ближайших микрорайонов, за 2,8 млн рублей построили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, которые связали улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». А в 2021 году, в первом общероссийском онлайн-голосовании Минстроя РФ по выбору территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» парк Молодежный занял первое место по ответам липчан.

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В начале этого года председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий называла парк Молодежный и сквер Маркова приоритетами благоустройства этого года.

P.S. Расположенный на перекрестье дорог, связывающих старые и новые спальные микрорайоны, парк Молодежный отчего-то не входит в систему мест массового отдыха горожан, находящихся в ведении МАУК «Культурные пространства Липецка». Мусор в нем убирает МБУ «Управление благоустройства Липецка», траву окашивает МУП «Зеленхоз». В итоге на благоустроенный парк это место похоже не очень. 

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#парк Молодежный
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Комментарии (4)

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Марь Ванна

9 минут назад
Алкальная зона)
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Липчанин.

13 минут назад
Охрана там какая нибудь будет???
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111

21 минуту назад
За Елецким микр и Сырским Рудником есть так называемый Сырский Пруд вот там бы благоустроили територию сделали бы дороги на Сырский и Елецкий и мангальную зону а так же проводили бы там фистеваль пиво отличное место у водоема.
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Альберт Расоян

21 минуту назад
Мамой килинусь, хороший места для шашлык будет! Вай-вай-вай
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