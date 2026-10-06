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Культура
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сегодня, 12:55
8

Липецкие актёры сыграли в массовке спектакля Театра имени Моссовета

Так необычно начался 42-й фестиваль «Липецкие театральные встречи».

5 октября спектаклем Театра имени Моссовета «Тартюф» по Мольеру открылся 42-й фестиваль «Липецкие театральные встречи». Вместе со звёздами московского театра на сцену в массовке вышли 25 актёров театра драмы им. Л.Н. Толстого — они станцевали в первой сцене вечеринки в доме Оргона. А ещё 20 липчан — воспитанников театральной студии «Дебют» под руководством Евгения Азманова исполнили роли сидящих на сцене зрителей-статистов.

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С 1984-го года «Липецкие театральные встречи» не прекращались ни на год, несмотря ни на какие обстоятельства и изменения в стране и в мире. У истоков фестиваля стоял Владимир Пахомов. На открытии фестиваля вспоминали историю театра Толстого. На этот раз бурное воодушевление в зале вызвали кадры из большого театрального кафе, которого больше нет. «Это недоработка — люди хотят, люди требуют», — пошутил со сцены губернатор Игорь Артамонов.

А ещё на открытии фестиваля традиционно звучала цитата Пахомова — послание ученикам: «Дорогие мои, не надо идти в театр — это тяжкая жизнь, это унизительные заработки — просто унизительные, потому что меньше работников культуры и искусства у нас в государстве никто не получает. И будете страдать: сегодня вам дали роль, завтра — не дали… И будете испытывать стресс. И будете … Рисую им страшные картины. А потом говорю: идти в театр нужно только в том случае, если не идти не можешь».

В 42-х «Липецких театральных встречах» участвуют 11 театров из девяти регионов России, в том числе три столичных театра — Театр имени Моссовета, МХАТ Горького и Школа драматического искусства, а также ведущие академические театры из Саратова, Тамбова, Астрахани, Рязани, Мелихово. Чтобы принимать таких гостей у театра Толстого есть все возможности. Здесь можно даже показывать мюзикл и посадить оркестр в оркестровую яму. Год назад «Липецкие театральные встречи» открывал спектакль «12» Мастерской Никиты Михалкова. Тогда в театр Толстого привезли пять грузовиков декораций! Три года назад фестиваль открывал Большой театр. Два года назад — Центральный академический театр Российской Армии спектаклем «Капитанская дочка», который в Москве играют на большой сцене, в три раза большей, чем у нашего театра. И даже с такими техническими сложностями в Липецке справились.

— Главный принцип фестиваля — несмотря на все сложности, которых немало, мы должны показать липецкому зрителю театр в его многообразии. Мы приглашаем лучших. Наш театр носит имя Толстого, и в этой дилемме между просвещением и развлечением он, конечно, должен делать упор на первое. Поэтому подзаголовок нашего фестиваля — «Шедевры мировой драматургии на липецкой сцене». Одно только перечисление авторов пьес, по которым будут сыграны спектакли, уже говорит о многом: Шекспир, Мольер, Ростан, Шоу, Булгаков, Островский… И мы, конечно, каждый год приглашаем лучшие театры: наших друзей, те коллективы, которые нам близки по духу, по крови, по художественному мышлению, — сказал директор театра Толстого Юрий Итин.

С поставившим «Тартюфа» художественным руководителем театра имени Моссовета Евгением Марчелли Юрий Итин хорошо знаком — они вместе работали в театре драмы имени Ф. Г. Волкова в Ярославле. А с исполнителем роли Оргона заслуженным артистом России Валерием Ярёменко Юрий Итин в 1984-1986 годах вместе служил в ансамбле песни и пляски Черноморского флота.

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Как оказалось, сыгравшую дочь Оргона Мариану актрису Нику Здорик с Липецком тоже что-то связывает: в детстве она профессионально занималась акробатическим рок-н-роллом и фитнес-аэробикой и приезжала сюда на соревнования. Уже тогда Ника мечтала стать актрисой — и вот спустя 10 лет она на липецкой сцене.

Валерий Ярёменко рассказал, что в Театре Моссовета «Тартюф» — камерный спектакль, он идёт всего на 50 зрителей — по 25 с каждой стороны сцены. Для фестивалей и поездок придуман новый формат с большим экраном и микрофонами. По словам директора Театра имени Моссовета Алексея Черепнёва, масштабированную версию изначально возили за границу — в Тунис.

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Валерий Ярёменко отметил: их «Тартюф» — совсем не хрестоматийная история, в ней нет нафталина, и его Оргон — совсем не как у Мольера. Например, c его партнёршей по сцене — играющей жену Эльмиру актрисой Дарьей Балабановой у Валерий 40 лет разницы в возрасте. И это тоже режиссёрский ход. Евгений Марчелли выводит на первый план не историю о ханжестве и лицемерии, а взаимоотношения мужчины и женщины. А ещё эта история — не в стихах, а в прозе.

Сценографию спектакля отличает минимализм: из декораций — пластиковый стол и несколько стульев. Отсылка ко временам Мольера разве что только в костюмах лакеев, которые выносят стулья. Вообще, это история вне времени. Персонажи спектакля появляются на сцене в брюках клёш, пайетках, мишуре и пижамах. Может, это стиляги из середины прошлого века, может, из конца 70-х, а может вообще с недавней голой вечеринки в московском клубе — премьера спектакля состоялась уже после неё.

— Постановка звучит очень современно, причём не пошло современно, а актуально, — говорит Ника Здорик.

Сам жанр «Тартюфа» определён как «Трагифарс. Кино». От кино здесь и сюжет по типу любовной мелодрамы, и огромный экран как в кинотеатре с крупными планами, и повторяющиеся дубли в диалоге между Эльмирой и Тартюфом.

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Сегодня вечером «Липецкие театральные встречи» продолжит Рязанский музыкальный театр со спектаклем «Сирано де Бержерак» (16+).
театр
фестиваль
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Комментарии (8)

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василий
25 минут назад
вот это даааа ужж
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Зритель
сегодня, 16:00
У нас жизнь, сплошной театр, зачем идти куда-то...
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Фобос
сегодня, 15:58
Рон Перельман на фото?
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степан
сегодня, 15:25
«Дорогие мои, не надо идти в театр — это тяжкая жизнь, это унизительные заработки — просто унизительные, потому что меньше работников культуры и искусства у нас в государстве никто не получает. И будете страдать: сегодня вам дали роль, завтра — не дали… так и учил сына,от которого потом,(при проблемах) отказsdfkcz///
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1
сегодня, 17:31
театр никак не связан с культурой. Для культуры читайте классиков и не смотрите вот эти капустники про геев и извращенцев
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Зритель
сегодня, 14:38
Персонажи не вызывают ни сочувствия, ни отвращения - только усталость. Темп рваный: первый акт тянется, второй комкается, финал не даёт ни катарсиса, ни мысли. После спектакля осталось чувство раздражения и потраченного времени. Это не смелая интерпретация классики, а самолюбование формой при пустом содержании. Если вы любите Мольера и ждёте живого театра, а не набора эпатажных приёмов,-не рекомендую.
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Зритель
сегодня, 14:36
Были на спектакле. Постановка Евгения Марчелли «Тартюф». Это худшее, что я видел в театре за последние несколько лет. С первых минут становится ясно: режиссёр не рассказывает историю Тартюфа, а демонстративно играет в «современный театр». Гротеск ради гротеска, крик вместо интонации, бесконечные вставные номера, которые не двигают действие и не раскрывают тему лицемерия. Актёры существуют в режиме постоянного переигрывания.
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Липецкий Вася
сегодня, 14:14
Ну хоть не уборщицами взяли!
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