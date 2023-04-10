«Ухожу в боевое самбо», - елецкий борец после победы решил рискнуть

Самбист подтвердил звание мастера спорта, а его тренер стал Заслуженным работником физкультуры РФ.

Самбисты из Ельца отличились на одних из старейших соревнованиях в нашей стране – турнире на призы покорителей космоса, который прошёл в Москве уже в 47-й раз.

В весовой категории до 58 кг «золотую» медаль добыл Дмитрий Усов. Он выиграл три схватки в подгруппе, причём в решающей третьей победил соперника из Краснодарского края – 8:0. Затем были победы в полуфинале и финал, к которому наш земляк подошёл вовсе не в статусе фаворита.

Его соперник Руслан Хайруллаев из Москвы – «бронзовый» призёр чемпионата России среди самбистов до 24-х лет. К тому же в начала схватки наш борец испытал на себе давление судей, благоволивших его более титулованному противнику. Наш спортсмен провёл подсечку, но результативное действие ему не засчитали, прервав схватку.

Далее Усову пришлось доказывать, что один снаряд дважды может попасть в одну воронку: ещё одна красивая подсечка – точь-в-точь как предыдущая – уже была оценена арбитрами по достоинству: ельчанин одержал досрочную победу.

Первое место на московском турнире давало право на присвоение звания мастера спорта. Но 23-летний Усов носит этот титул в 2020 года после победы в чемпионате ЦФО, поэтому он просто в очередной раз подтвердил мастерский норматив. А заодно получил медаль высшей пробы и денежный приз в 15 тысяч рублей.

В спортивном самбо перспективному парню вдруг стало тесно. В ближайшие выходные он планирует принять участие во всероссийских соревнованиях по боевому разделу самообороны без оружия в Твери. До этого на счету Усова была одна победа в соревнованиях по боевому самбо в Москве. А в июне Дмитрий собирается выступить в чемпионате мира по пляжному самбо в Оренбурге.

В столице в тоже же категории до 58 кг выступал и еще один елецкий борец Эдгар Тахмезов. Он выиграл три схватки, одну проиграл и добрался до третьей строчки пьедестала почёта и денежного приза в 5 тысяч рублей.



Эдуард Урюпин и два его ученика



Подготовил борцов руководитель областной федерации самбо Эдуард Урюпин, которому на прошлой неделе указом президента России было присвоено звание «Заслуженного работника физической культуры РФ».