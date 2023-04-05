Три липецких каратиста выполнили нормативы мастеров спорта

На крупных соревнованиях в Иваново наша сборная заняла 3-е командной место, опередив города-миллионники.

Три липецких бойца выполнили нормативы мастеров спорта России по всестилевому каратэ. Этого успеха они добились в Иваново, став победителями всероссийского турнира «Золотое кольцо России.

Как сообщил GOROD48 руководитель липецкого регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Владимир Бедоян, по новым правилам для выполнения мастерского норматива спортсменам нужно победить на двух всероссийских турнирах.

В Иваново свои вторые победы одержали Вячеслав Шурупов, Александр Дриновский и Татьяна Колупанова.

Шурупов выступал в весовой категории до 64 кг в боях с использованием технических средств защиты (специальные накладки на руки и ноги, прим.). В первом бою он досрочно выиграл у соперника из Костромы, применив болевой приём на руку, а во втором по решению судей победил своего земляка Александра Смирнова.

Александр Дриновский (средства защиты, до 85 кг) тоже выиграл два боя, став двукратным победителем «Золотого кольца России». Свою прошлую победу зжесь же он одержал гол назад.

Татьяна Колупанова в весе до 60 кг выступала в самом жёстком разделе – боях в полный контакт и выиграла три поединка у представительниц Москвы, Тамбова и Иваново.

Сборная Липецкой области состояла из 25 каратистов, из которых большинство вернулись домой с медалями. На счету наших земляков 8 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых наград.

Помимо уже названных победителями стали: Ксения Красникова (до 60 кг), Даниил Упоров (до 60 кг), Евгений Благодатский (до 90 кг) – полный контакт; Антон Копцев (до 45 кг), Даниил Сейфудинов (до 76 кг) – средства защиты. Вторые места заняли: Вероника Лукина (свыше 75 кг) полный контакт; Андрей Лебедев (до 51 кг), Иван Бучнев (до 60 кг), Александрр Смирнов (до 64 кг), Сергей Никитин (до 70 кг), Юрий Сопов (до 80 кг), Андрей Козлов (свыше 90 кг) – средства защиты; Екатерина Калинина (до 60 кг и абсолютная категория) – ограниченный контакт. Третьими оказались Артём Фурсов и Кирилл Кобзарь (оба до 70 кг – полный контакт).

Результаты липчан можно расценить, как отменные, ведь на ивановских коврах сражались 1 200 бойцов из 28 регионов России.



"Кворум" на турнире был что надо



В общекомандном зачёте сборная Липецкой области неожиданно для многих заняла призовое 3-е место, пропустив вперёд только команды Московской области и Москвы.

- Очень приятно опережать города-миллионники – например, Санкт-Петербург, - прокомментировал этот успех Бедоян, - Это только подчёркивает, что наш вид спорта в Липецке развивается семимильными шагами.



Владимир Бедоян с наградами липецкой команды



Уже сегодня молодое поколение липецких каратистов вышло на татами в Орле, где стартовало первенство России среди бойцов до 20 лет. Оно продлится до 10 апреля.