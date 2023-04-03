Общество

42 минуты назад

На дороге к Замятино поставили на место понтонный мост

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#паводок #половодье
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На дороге к Замятино поставили на место понтонный мост

Завтра по нему планируют возобновить движение.

В Задонском районе сегодня ставили на место понтонный мост на дороге к Замятино.

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, открыть переправу для проезда после паводка планируют уже завтра.

Напомним, мост был закрыт с 10 марта в связи с подъемом уровня воды в реке Дон. На время паводка переправу убирали. Объезд осуществлялся по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка.

Фото - t.me/dor_trans48
232
#паводок #половодье
2

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