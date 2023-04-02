Неделя 48
39 минут назад
И вот опять с трибун высоких о светлом будущим грезят
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#кадры #мэрия Липецка #Липецкий горсовет #Евгения Уваркина #Евгения Фрай #Евгений Павлов #ремонт дорог #ОДН #бродячие собаки #изнасилование #самоубийство #ПВО
Итоги недели.
На сессии горсовета с подачи нового спикера Евгении Фрай выбрали ее заместителя. «31 из-31-го: депутаты Липецкого горсовете единогласно проголосовали за нового вице-спикера», которым стал депутат Евгений Павлов. Он будет занимать эту должность без отрыва от основного места работы - управляющего региональным отделением Социального фонда России.
«Молодые люди очень жестоки, потому что сами еще ничего не успели пережить» © Обыкновенное чудо»
— Наверное, удача благоволит людям с таким именем, — пошутила председатель горсовета Евгения Фрай, когда услышала вопрос GOROD48 о трех Евгениях, которые теперь будут заседать в президиуме горсовета (третьим человеком с этим именем является мэр Липецка). – А если серьезно, то у Евгения Николаевича огромный опыт работы в муниципальной власти и востребованные компетенции.
— Не боитесь, что теперь вас будет рвать на части весь город при новой должности? — спросил GOROD48 нового вице-спикера.
— Нет. Будет больше обращений, значит, будет больше дел. Я никогда не боялся общественной нагрузки. Будет меньше времени — буду меньше ходить в театр, — ответил Евгений Павлов.
Один из читателей GOROD48, Александр, тут же подкинул новому вице-спикеру идею:
— А пионерское движение возродить слабо? Сколько сил в вас вкладывал Сталь Анатольевич Шмаков, а вы в чиновники подались. Возьмите ещё одну дополнительную нагрузку. Тем более «Прометей возрождается. Поверьте мне, много проблем решится и с правами детей и подростковой преступностью. Ваш опыт никогда актуален.
Да, с детьми у нас не все хорошо. «24-летнего липчанина приговорили к 19 годам строгого режима за насилие над детьми». Жертвами молодого человека, женившегося на женщине с четырьмя детьми от первых двух браков, стали его падчерицы. А еще Липецк потрясла гибель12-летней девочки на улице Вилена Огнева днем 27 марта. СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».
Девочка вела Telegram-канал, в котором делилась с подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Она радовалась любому лайку под постами, видела в немногих подписчиках своих друзей. Но эти онлайн-товарищи лишь подталкивали ребенка к роковой черте.
— Посмотрела в Телеграмме её видео. Такое чувство, что она не осознавала, что делает, развлекается — развлекает других. Ни одного поддерживающего комментария не нашла! — написала в комментариях Тема для размышления.
А GOROD48 спросил у липчан: «Надо ли читать переписку детей в соцсетях и мессенджерах?» Стоит ли контролировать ребенка через его переписку? Подавляющее большинство липчан, встретившихся нам на улице, считают, что да. Причем родители добавляли, что делают это или постоянно, или время от времени. Никакой тайны переписки у детей, за которых ответственных взрослые, быть не может.
«Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу» © «Свадьба в Малиновке»
Кому на Руси жить хорошо? Оказывается, директору парка! Вот кто бы подумал, что «Конкурс на пост руководителя липецких парков пользуется огромной популярностью»? Чуть меньше, чем в МГИМО, — 19 человек на место! Среди соискателей должности руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» есть даже москвичи. По условиям конкурса, что примечательно, у кандидатов должно быть высшее образование и опыт реализации бизнес-проектов.
Новый руководитель паркам, конечно, нужен — вспомним недавний разгром парка Победы членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды, Светланой Калининой. А городу в целом? Например, будет ли мэрия Липецка объявлять конкурс на открывшуюся со вчерашнего дня вакансию первого заместителя мэра? Мы ничего об этом не знаем.
На сессии горсовета «Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя». Вадим Негробов станет гендиректором липецкой дочки Росводоканала, По первому образованию энергетик, по второму — менеджер, Негробов пришел в мэрию на должность председателя департамента ЖКХ в сентябре 2020 года. Первым заместителем Уваркиной стал в сентябре 2021-го. Что рассказал Владимир Негробов в своем интервью GOROD48 о работе в мэрии и концессии по обновлению системы водоснабжения Липецка — можно прочитать в интервью «Ухожу с ноткой грусти».
На вопрос, когда же горожане, уставшие от ежедневных отключений воды, увидят, как гнилые трубы меняют километрами, Владимир Негробов ответил:
— Активная фаза инвестиций — пять лет. А потом будет еще пять лет обновления, но уже с меньшими темпами. У нас 550 километров водопроводных труб по городу — со 100-процентным сроком износа!
На этой же сессии «Евгению Уваркину не устроило заявление сделать бесхозяйные сети муниципальными к 2045 году». Проблема в том, что из бюджета на это выделяют мизер. На этот год — всего четыре миллиона, а на все про все нужны сто. Мэр считает, что эти деньги целесообразнее потратить на ремонт дорог в частном секторе. Идея Уваркиной — договориться с энергетиками, которые зарабатывают на таких сетях, взять их на свое содержание даром.
«У мастера забот — полон рот, и один оклад» © «Афоня»
Вакансии есть не только в мэрии. Например, муниципальному коммунальному предприятию требуются рабочие: электрогазосварщики, токари, слесари. Зарплата, правда, не очень: 25-30 тысяч рублей. Наверное, потому без субботников город и не убрать, раз у ответственной за чистоту Липецка организации – кадровый голод.
— В администрациях и облсовете доходы надо убавить, а мужикам добавить. Вот и будет город чище, — предложил один наш читатель.
— Сделайте ремонтникам зарплату как в частных автосервисах и многие с радостью уйдут из полулегальных организаций, где нет стажа, больничных и отпусков, — добавил другой.
На этой неделе литой асфальтобетонной смесью работники этого самого МБУ «Управление благоустройства Липецка» заделывали ямы на улице Крайней. «По уму надо бы час, чтобы эта смесь схватилась». Но этого времени у городских коммунальщиков, очевидно не было, раз по свежим латкам с еще парившей черной жижей машины ехали уже через 10 минут после окончания ремонта.
В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» три подрядчика приведут в порядок 38 улиц Липецка общей протяженностью 39 километров. За 451,7 миллиона рублей то же МБУ отремонтирует горячим асфальтом улицы Кривенкова, Каменный Лог, Подовражную, Крупской, Энтузиастов, Гранитную и 2-ю Гранитную, Зои Космодемьянской, Пришвина, Железнодорожную, Индустриальную, Депутатскую. За 130 миллионов ООО «СДК» приведет в порядок улицы Энгельса, Урицкого, Дружбы, проезд Товарный, лебедянский выезд.
ООО «Инфинити Групп» взяло два подряда. По одному из них ценой 251,2 миллиона компания обновит дороги по улицам Вермишева, Полетаева (район Заречья), Доватора, Московской, Белянского, Звездной, Горького, Угловой. По другому, за 283,2 миллиона, еще 15 улиц. При этом первые шесть дорог по этому контракту фирма успела отремонтировать в сентябре-ноябре прошлого года (улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина – между улиц Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике). В этом году в Липецке сезон дорожных ремонтов начался с улицы Белянского.
Итого к 31 августа трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров. Общий объем финансирования — более 1,1 млрд рублей.
« — А с какой целью взимается плата?
— С целью капитального ремонта Провала» © «Двенадцать стульев»
«Мэрия Липецка создала реестр провалов». Чиновники заявили, что все ямы на мощеных плиткой тротуарах пересчитаны и их уже начали заделывать. Ранее, кстати, в мэрии заявили, что создали реестр ям не по ГОСТу. Вопрос: когда эти ямы зароют, а реестры закроют?
Еще один провал — обращение с бродячими животными. В минувшие выходные Евгения Уваркина сообщила, что мэрия начинает процедуру расторжения контракта на отлов собак с тамбовским ИП Яшунина Л.Н. Такое решения мэр приняла после событий утра субботы, 25 марта, на Боевом проезде: зоозащитники обнаружили в прицепе, принадлежащем тамбовскому подрядчику, трупы собак. В свою очередь, тамбовские отловщики утверждают, что организация стала жертвой систематической травли со стороны зоозащитников, представляющих интересы бывшего подрядчика мэрии. Евгения Уваркина считает, что без общественного контроля сферы обращения с безнадзорными животными не обойтись, тем более что «Зоозащитники захотели контролировать исполнение «собачьих» контрактов».
Собачьи истории вызвали бурную полемику читателей GOROD48.
Serg: «Не нужно путать собачников с ЗООшизой. Первые — это чаще люди увлеченные, вторые – секта, в которой чётко расписаны роли. Одни - душевнобольные рабы (на которых строится вся работа приютов), другие — мошенники, которые обогащаются, используя первых и наше кривое законодательство, которое сами и проталкивают».
Адекват: «Если перед тобой стая собак — не иди в школу? Если ты вышел на улицу играть и бегать, то, увидев собак, прекрати, а то их бедненьких спровоцируешь? Это бред! Все, кому жалко бездомных собак, возьмите их себе или устройте в приют!»
Предложение: «Пусть эти зоозащитники выплачивают компенсацию пострадавшим при каждом нападении бродячих собак. Это будет справедливо».
А еще на этой неделе коммунальное предприятие «Липецкгорсвет» пришло к выводу, что «Светофоры в Липецке горели из-за разрушения резиновых уплотнителей» за шесть лет эксплуатации. Разгерметизировавшиеся светофоры сгорели в марте на улицах Московской и Механизаторов. Всем светофорам этого класса поставщик, кстати, гарантировал 10 лет безаварийной эксплуатации. Однако про замену хрупких резинок за счет подрядчика директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарев не сказал ни слова. На предприятии, очевидно, за счет бюджетных средств для удлинения срока службы других 2 249 светофоров поменяют клеммные колодки.
— Слава Богу, уплотнители, а то я уже все передумал! — написал ЕСА.
«Жизнь диктует свои суровые законы» © «Золотой теленок»
Большой резонанс вызвала публикация об очередной спецоперации чиновников по уборке из городских дворов ограничивающих парковку столбов и цепей. Все это препятствует проезду спецтехники и оперативных служб. Житель дома № 1а по улице Пролетарской возмутился такими действиями: «Вы наш столбик убрали, а мы тут шлагбаум поставим!» Мужчина заявил, что он и его соседи натянутой цепью спасаются от любителей припарковаться в их дворе. Халявщики уничтожили машинами кусты сирени, не дают возможности скорой помощи подъезжать ко второму подъезду, где живет пожилая бабушка. Да и вообще, двор этого дома не проходной, а тупиковый. Кому может помешать цепь на въезде?
Мнения горожан на этот счет разные.
— Дворовая территория — территория общедомовая, собственность всех жильцов. Каждый автовладелец имеет полное право ставить свою машину даже там, где есть парковочный островок, отсыпанный щебнем или заасфальтированный кем-то из жильцов. Надо уважительно относиться к друг другу, — вспомнил заветы кота Леопольда Тоже липчанин.
— Если участок под домом размежеван и туда входит дорога и парковка, то пусть хоть что угодно ставят! — поправил его !
— Придомовая парковка предназначена для гостей и автомобилей пожарных, врачей, полиции, городских служб. Липецкие нищие, купившие машину в кредит, должны были подумать, куда они ее будут ставить, — написала Гостья.
«Жители Данкова возмущаются большими начислениями за ОДН». На квартиру платеж за электроэнергию для общедомовых нужд составил до 5-6 тысяч рублей. Наступив на свои же грабли, государство спохватилось и решило изменить правила игры. Свежим постановлением правительства России № 480 от 27 марта корректировку платы за ОДН за весь 2023 год распределят на 12 месяцев равными платежами. Так что «Разового перерасчета за ОДН липчанам больше делать не будут».
А еще выяснилось, что «17 УК не подали заявки на продление лицензий». Каждая пятая из 77 действующих в Липецке.
— Какие-то из этих компаний находятся в состоянии банкротства, какие-то задолжали ресурсоснабжающим организациям. В любом случае они собирались уходить, — прокомментировал историю руководитель Госжилинспекции Юрий Букреев.
Ну и ну!
Прошедшие выходные выдались неспокойными для жителей 15 микрорайона. Субботним вечером что-то бабахнуло у дома №1/4. Полицейские обследовали территорию за домом несколько часов, а в воскресенье возбудили уголовное дело о хулиганстве. Позже «34-летнего липчанина арестовали по подозрению в применении взрывного устройства».
А «31-летняя многодетная липчанка «заминировала» своё общежитие, пять раз сообщив о бомбе на номер «112». В момент телефонного террора она была пьяна, но правила конспирации все же соблюла: звонила с телефона соседа, говорила, изменяя свой голос, зажав нос рукой. Что примечательно, о последствиях ложного сообщения женщина знала: в 2020 году она уже получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Теперь многодетную мать снова ждет суд.
Поздно вечером 29 марта юго-западную часть города озарила яркая вспышка. А на следующее утро мессенджерам начала расходиться запись камеры домофона одного из домов района «Елецкий». На ней — начинающийся от земли росчерк и через 11 секунд та самая ним вспышка. Правительство области не подтвердило работу ПВО, а синоптики и пиротехники — грозу и запуск салюта.
— «Елецкий» — одно большое невероятное. Вот чудеса там всякие и творятся, — резюмировал Петр.
К вечеру 30 марта появилось объяснение вспышки: из-за замыкания на подстанции сверкнула электрическая дуга. Судя по записям камер наблюения, сразу же после вспышки с опор ЛЭП, расположенных рядом с «Университетским», посыпались искры, а дороги по улицам Московской, Катукова и Елецкому шоссе остались без освещения.
А вот и новость от липецкого военкома. «На срочную службу из Липецкой области призовут около полутора тысяч человек». Служить они будут в войсках Западного военного округа. «Ни при каких обстоятельствах срочников не направят в зону СВО», — особо уточнил Валерий Герасименко.
«Молодые люди очень жестоки, потому что сами еще ничего не успели пережить» © Обыкновенное чудо»
— Наверное, удача благоволит людям с таким именем, — пошутила председатель горсовета Евгения Фрай, когда услышала вопрос GOROD48 о трех Евгениях, которые теперь будут заседать в президиуме горсовета (третьим человеком с этим именем является мэр Липецка). – А если серьезно, то у Евгения Николаевича огромный опыт работы в муниципальной власти и востребованные компетенции.
— Не боитесь, что теперь вас будет рвать на части весь город при новой должности? — спросил GOROD48 нового вице-спикера.
— Нет. Будет больше обращений, значит, будет больше дел. Я никогда не боялся общественной нагрузки. Будет меньше времени — буду меньше ходить в театр, — ответил Евгений Павлов.
Один из читателей GOROD48, Александр, тут же подкинул новому вице-спикеру идею:
— А пионерское движение возродить слабо? Сколько сил в вас вкладывал Сталь Анатольевич Шмаков, а вы в чиновники подались. Возьмите ещё одну дополнительную нагрузку. Тем более «Прометей возрождается. Поверьте мне, много проблем решится и с правами детей и подростковой преступностью. Ваш опыт никогда актуален.
Да, с детьми у нас не все хорошо. «24-летнего липчанина приговорили к 19 годам строгого режима за насилие над детьми». Жертвами молодого человека, женившегося на женщине с четырьмя детьми от первых двух браков, стали его падчерицы. А еще Липецк потрясла гибель12-летней девочки на улице Вилена Огнева днем 27 марта. СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего».
Девочка вела Telegram-канал, в котором делилась с подписчиками переживаниями, рассказывала о бытовых условиях в семье. Она радовалась любому лайку под постами, видела в немногих подписчиках своих друзей. Но эти онлайн-товарищи лишь подталкивали ребенка к роковой черте.
— Посмотрела в Телеграмме её видео. Такое чувство, что она не осознавала, что делает, развлекается — развлекает других. Ни одного поддерживающего комментария не нашла! — написала в комментариях Тема для размышления.
А GOROD48 спросил у липчан: «Надо ли читать переписку детей в соцсетях и мессенджерах?» Стоит ли контролировать ребенка через его переписку? Подавляющее большинство липчан, встретившихся нам на улице, считают, что да. Причем родители добавляли, что делают это или постоянно, или время от времени. Никакой тайны переписки у детей, за которых ответственных взрослые, быть не может.
«Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу» © «Свадьба в Малиновке»
Кому на Руси жить хорошо? Оказывается, директору парка! Вот кто бы подумал, что «Конкурс на пост руководителя липецких парков пользуется огромной популярностью»? Чуть меньше, чем в МГИМО, — 19 человек на место! Среди соискателей должности руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» есть даже москвичи. По условиям конкурса, что примечательно, у кандидатов должно быть высшее образование и опыт реализации бизнес-проектов.
Новый руководитель паркам, конечно, нужен — вспомним недавний разгром парка Победы членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды, Светланой Калининой. А городу в целом? Например, будет ли мэрия Липецка объявлять конкурс на открывшуюся со вчерашнего дня вакансию первого заместителя мэра? Мы ничего об этом не знаем.
На сессии горсовета «Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя». Вадим Негробов станет гендиректором липецкой дочки Росводоканала, По первому образованию энергетик, по второму — менеджер, Негробов пришел в мэрию на должность председателя департамента ЖКХ в сентябре 2020 года. Первым заместителем Уваркиной стал в сентябре 2021-го. Что рассказал Владимир Негробов в своем интервью GOROD48 о работе в мэрии и концессии по обновлению системы водоснабжения Липецка — можно прочитать в интервью «Ухожу с ноткой грусти».
На вопрос, когда же горожане, уставшие от ежедневных отключений воды, увидят, как гнилые трубы меняют километрами, Владимир Негробов ответил:
— Активная фаза инвестиций — пять лет. А потом будет еще пять лет обновления, но уже с меньшими темпами. У нас 550 километров водопроводных труб по городу — со 100-процентным сроком износа!
На этой же сессии «Евгению Уваркину не устроило заявление сделать бесхозяйные сети муниципальными к 2045 году». Проблема в том, что из бюджета на это выделяют мизер. На этот год — всего четыре миллиона, а на все про все нужны сто. Мэр считает, что эти деньги целесообразнее потратить на ремонт дорог в частном секторе. Идея Уваркиной — договориться с энергетиками, которые зарабатывают на таких сетях, взять их на свое содержание даром.
«У мастера забот — полон рот, и один оклад» © «Афоня»
Вакансии есть не только в мэрии. Например, муниципальному коммунальному предприятию требуются рабочие: электрогазосварщики, токари, слесари. Зарплата, правда, не очень: 25-30 тысяч рублей. Наверное, потому без субботников город и не убрать, раз у ответственной за чистоту Липецка организации – кадровый голод.
— В администрациях и облсовете доходы надо убавить, а мужикам добавить. Вот и будет город чище, — предложил один наш читатель.
— Сделайте ремонтникам зарплату как в частных автосервисах и многие с радостью уйдут из полулегальных организаций, где нет стажа, больничных и отпусков, — добавил другой.
На этой неделе литой асфальтобетонной смесью работники этого самого МБУ «Управление благоустройства Липецка» заделывали ямы на улице Крайней. «По уму надо бы час, чтобы эта смесь схватилась». Но этого времени у городских коммунальщиков, очевидно не было, раз по свежим латкам с еще парившей черной жижей машины ехали уже через 10 минут после окончания ремонта.
В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» три подрядчика приведут в порядок 38 улиц Липецка общей протяженностью 39 километров. За 451,7 миллиона рублей то же МБУ отремонтирует горячим асфальтом улицы Кривенкова, Каменный Лог, Подовражную, Крупской, Энтузиастов, Гранитную и 2-ю Гранитную, Зои Космодемьянской, Пришвина, Железнодорожную, Индустриальную, Депутатскую. За 130 миллионов ООО «СДК» приведет в порядок улицы Энгельса, Урицкого, Дружбы, проезд Товарный, лебедянский выезд.
ООО «Инфинити Групп» взяло два подряда. По одному из них ценой 251,2 миллиона компания обновит дороги по улицам Вермишева, Полетаева (район Заречья), Доватора, Московской, Белянского, Звездной, Горького, Угловой. По другому, за 283,2 миллиона, еще 15 улиц. При этом первые шесть дорог по этому контракту фирма успела отремонтировать в сентябре-ноябре прошлого года (улицы 8 Марта, Амурскую, Меркулова, Политехническую, Неделина – между улиц Папина и Циолковского, проезд Хохломской на Сырском Руднике). В этом году в Липецке сезон дорожных ремонтов начался с улицы Белянского.
Итого к 31 августа трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров. Общий объем финансирования — более 1,1 млрд рублей.
« — А с какой целью взимается плата?
— С целью капитального ремонта Провала» © «Двенадцать стульев»
«Мэрия Липецка создала реестр провалов». Чиновники заявили, что все ямы на мощеных плиткой тротуарах пересчитаны и их уже начали заделывать. Ранее, кстати, в мэрии заявили, что создали реестр ям не по ГОСТу. Вопрос: когда эти ямы зароют, а реестры закроют?
Еще один провал — обращение с бродячими животными. В минувшие выходные Евгения Уваркина сообщила, что мэрия начинает процедуру расторжения контракта на отлов собак с тамбовским ИП Яшунина Л.Н. Такое решения мэр приняла после событий утра субботы, 25 марта, на Боевом проезде: зоозащитники обнаружили в прицепе, принадлежащем тамбовскому подрядчику, трупы собак. В свою очередь, тамбовские отловщики утверждают, что организация стала жертвой систематической травли со стороны зоозащитников, представляющих интересы бывшего подрядчика мэрии. Евгения Уваркина считает, что без общественного контроля сферы обращения с безнадзорными животными не обойтись, тем более что «Зоозащитники захотели контролировать исполнение «собачьих» контрактов».
Собачьи истории вызвали бурную полемику читателей GOROD48.
Serg: «Не нужно путать собачников с ЗООшизой. Первые — это чаще люди увлеченные, вторые – секта, в которой чётко расписаны роли. Одни - душевнобольные рабы (на которых строится вся работа приютов), другие — мошенники, которые обогащаются, используя первых и наше кривое законодательство, которое сами и проталкивают».
Адекват: «Если перед тобой стая собак — не иди в школу? Если ты вышел на улицу играть и бегать, то, увидев собак, прекрати, а то их бедненьких спровоцируешь? Это бред! Все, кому жалко бездомных собак, возьмите их себе или устройте в приют!»
Предложение: «Пусть эти зоозащитники выплачивают компенсацию пострадавшим при каждом нападении бродячих собак. Это будет справедливо».
А еще на этой неделе коммунальное предприятие «Липецкгорсвет» пришло к выводу, что «Светофоры в Липецке горели из-за разрушения резиновых уплотнителей» за шесть лет эксплуатации. Разгерметизировавшиеся светофоры сгорели в марте на улицах Московской и Механизаторов. Всем светофорам этого класса поставщик, кстати, гарантировал 10 лет безаварийной эксплуатации. Однако про замену хрупких резинок за счет подрядчика директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарев не сказал ни слова. На предприятии, очевидно, за счет бюджетных средств для удлинения срока службы других 2 249 светофоров поменяют клеммные колодки.
— Слава Богу, уплотнители, а то я уже все передумал! — написал ЕСА.
«Жизнь диктует свои суровые законы» © «Золотой теленок»
Большой резонанс вызвала публикация об очередной спецоперации чиновников по уборке из городских дворов ограничивающих парковку столбов и цепей. Все это препятствует проезду спецтехники и оперативных служб. Житель дома № 1а по улице Пролетарской возмутился такими действиями: «Вы наш столбик убрали, а мы тут шлагбаум поставим!» Мужчина заявил, что он и его соседи натянутой цепью спасаются от любителей припарковаться в их дворе. Халявщики уничтожили машинами кусты сирени, не дают возможности скорой помощи подъезжать ко второму подъезду, где живет пожилая бабушка. Да и вообще, двор этого дома не проходной, а тупиковый. Кому может помешать цепь на въезде?
Мнения горожан на этот счет разные.
— Дворовая территория — территория общедомовая, собственность всех жильцов. Каждый автовладелец имеет полное право ставить свою машину даже там, где есть парковочный островок, отсыпанный щебнем или заасфальтированный кем-то из жильцов. Надо уважительно относиться к друг другу, — вспомнил заветы кота Леопольда Тоже липчанин.
— Если участок под домом размежеван и туда входит дорога и парковка, то пусть хоть что угодно ставят! — поправил его !
— Придомовая парковка предназначена для гостей и автомобилей пожарных, врачей, полиции, городских служб. Липецкие нищие, купившие машину в кредит, должны были подумать, куда они ее будут ставить, — написала Гостья.
«Жители Данкова возмущаются большими начислениями за ОДН». На квартиру платеж за электроэнергию для общедомовых нужд составил до 5-6 тысяч рублей. Наступив на свои же грабли, государство спохватилось и решило изменить правила игры. Свежим постановлением правительства России № 480 от 27 марта корректировку платы за ОДН за весь 2023 год распределят на 12 месяцев равными платежами. Так что «Разового перерасчета за ОДН липчанам больше делать не будут».
А еще выяснилось, что «17 УК не подали заявки на продление лицензий». Каждая пятая из 77 действующих в Липецке.
— Какие-то из этих компаний находятся в состоянии банкротства, какие-то задолжали ресурсоснабжающим организациям. В любом случае они собирались уходить, — прокомментировал историю руководитель Госжилинспекции Юрий Букреев.
Ну и ну!
Прошедшие выходные выдались неспокойными для жителей 15 микрорайона. Субботним вечером что-то бабахнуло у дома №1/4. Полицейские обследовали территорию за домом несколько часов, а в воскресенье возбудили уголовное дело о хулиганстве. Позже «34-летнего липчанина арестовали по подозрению в применении взрывного устройства».
А «31-летняя многодетная липчанка «заминировала» своё общежитие, пять раз сообщив о бомбе на номер «112». В момент телефонного террора она была пьяна, но правила конспирации все же соблюла: звонила с телефона соседа, говорила, изменяя свой голос, зажав нос рукой. Что примечательно, о последствиях ложного сообщения женщина знала: в 2020 году она уже получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Теперь многодетную мать снова ждет суд.
Поздно вечером 29 марта юго-западную часть города озарила яркая вспышка. А на следующее утро мессенджерам начала расходиться запись камеры домофона одного из домов района «Елецкий». На ней — начинающийся от земли росчерк и через 11 секунд та самая ним вспышка. Правительство области не подтвердило работу ПВО, а синоптики и пиротехники — грозу и запуск салюта.
— «Елецкий» — одно большое невероятное. Вот чудеса там всякие и творятся, — резюмировал Петр.
К вечеру 30 марта появилось объяснение вспышки: из-за замыкания на подстанции сверкнула электрическая дуга. Судя по записям камер наблюения, сразу же после вспышки с опор ЛЭП, расположенных рядом с «Университетским», посыпались искры, а дороги по улицам Московской, Катукова и Елецкому шоссе остались без освещения.
А вот и новость от липецкого военкома. «На срочную службу из Липецкой области призовут около полутора тысяч человек». Служить они будут в войсках Западного военного округа. «Ни при каких обстоятельствах срочников не направят в зону СВО», — особо уточнил Валерий Герасименко.
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