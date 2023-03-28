Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя

Вадим Негробов станет руководителем липецкой дочки Росводоканала.



Сегодня на сессии Липецкого горсовета мэр города Евгения Уваркина сообщила депутатам об отставке своего первого заместителя Вадима Негробова в связи с его переходом на новое место работы: 1 апреля Вадим Негробов станет руководителем «ООО РВК-Липецк». Должность первого вице-мэра пока останется вакантной.42-летний Вадим Негробов имеет образование энергетика - в 2002 году он окончил ЛГТУ по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 2009 получил диплом Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». В 2016 году — диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ о профессиональной переподготовке в сфере менеджмента.

Свою карьеру Вадим Негробов начал в «Ремстройэлектромонтаж», работал в «Энергобаланс-Центр», «МРСК Центра» — «Липецкэнерго». С 24 сентября 2020 года возглавлял департамент ЖКХ администрации Липецка. На должность первого вице-мэра назначен в сентябре 2021 года.