Политика

55 минут назад

Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя

7 1579
#администрация Липецка #Вадим Негробов
2
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя

Вадим Негробов станет руководителем липецкой дочки Росводоканала.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета мэр города Евгения Уваркина сообщила депутатам об отставке своего первого заместителя Вадима Негробова в связи с его переходом на новое место работы: 1 апреля Вадим Негробов станет руководителем «ООО РВК-Липецк». Должность первого вице-мэра пока останется вакантной.

42-летний Вадим Негробов имеет образование энергетика - в 2002 году он окончил ЛГТУ по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 2009 получил диплом Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». В 2016 году — диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ о профессиональной переподготовке в сфере менеджмента.

Свою карьеру Вадим Негробов начал в «Ремстройэлектромонтаж», работал в «Энергобаланс-Центр», «МРСК Центра» — «Липецкэнерго». С 24 сентября 2020 года возглавлял департамент ЖКХ администрации Липецка. На должность первого вице-мэра назначен в сентябре 2021 года.

7 1579
#администрация Липецка #Вадим Негробов
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мнение

4 минуты назад
Ну наконец то! Грамотный руководитель будет у РВК! Предыдущий только интервью давал, да на сайтах светился! А работы ни какой!
ответить

Мы

16 минут назад
Игорь Михайлович, 4.Насколько чаще её будут отключать?
ответить

Липа

19 минут назад
Не администрация, а проходной двор какой-то! Эти кадры не решают всё.
ответить

Игорь Михайлович

34 минуты назад
Три вопроса по этому поводу:1.На сколько станет чище вода ? 2.На сколько она подорожает?3. И если это будет не в пользу липчан,то зачем нам оно нужно?
ответить

ОКУ "Центр занятости Лип.области"

37 минут назад
Липчане, ждём ваших резюме на эту вакансию. Получка высокая
ответить

Светлана

40 минут назад
А что с Шачневым будет? что не написали?
ответить

Мы – отличная команда

49 минут назад
мышиная возня
ответить

Еще в рубрике

У спикера липецкого горсовета появится новый заместитель
#Липецкий городской Совет #Евгений Павлов #Евгения Фрай
11
У спикера липецкого горсовета появится новый заместитель

сегодня, 10:11

Политика
Комитет облсовета обратится в прокуратуру и СК для проверки публикаций под именами депутатов-коммуни...
#облсовет #Ушаков #Шкатов
36
Комитет облсовета обратится в прокуратуру и СК для проверки публикаций под именами депутатов-коммуни...

21.03.2023 17:02

Общество
Спикер Липецкого областного Совета выступил с заявлением в поддержку президента России
#областной Совет
21
Спикер Липецкого областного Совета выступил с заявлением в поддержку президента России

21.03.2023 10:38

Политика
«Две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы»
#Липецкий городской Совет #Евгения Фрай #Евгения Уваркина
29
«Две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы»

28.02.2023 11:09

Политика
Депутатская группа «ЕР» в горсовете единогласно выдвинула Евгению Фрай в спикеры
#Липецкий городское Совет #Единая Россия #Евгения Фрай
6
Депутатская группа «ЕР» в горсовете единогласно выдвинула Евгению Фрай в спикеры

28.02.2023 09:40

Политика
«Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета»
#Липецкий горсовет
15
«Мы не будем выдвигать от своей партийной группы кандидата в спикеры горсовета»

27.02.2023 11:07

Политика