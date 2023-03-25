Общество
сегодня, 20:12
Мэрия начинает процедуру расторжения контракта на отлов собак с тамбовским ИП Яшунина
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Об этом в своем Telegram-канале заявила глава администрации Липецка Евгения Уваркина.
В понедельник, 27 марта, администрация Липецка начнет процедуру расторжение контракта на отлов безнадзорных животных с тамбовским ИП Яшунина. Такое решения мэр города Евгения Уваркина приняла после событий сегодняшнего утра на Боевом проезде: зоозащитники обнаружили в прицепе, принадлежащем тамбовскому подрядчику, трупы задушенных собак.
«Основываясь на этих сообщениях, а также беря во внимание отсутствие ответов на ряд претензий, мы приняли решение уже с понедельника запустить процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных в Липецке.
Правоохранительные органы совместно с профильным департаментом мэрии и управлением главного смотрителя проведут тщательное расследование для определения виновных лиц. Кроме того, мы организуем внутреннюю проверку в отношении заказчика работ на предмет сокрытия и замалчивания какой-либо информации. Расследования будут публичными, буду информировать о ходе», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Контракт на отлов бездомных животных с ИП Яшунина Л.Н. администрация Липецка заключила 26 декабря 2022 года. По контракту, стоимостью 19 миллионов 389 тысяч рублей, отлов должен основываться на принципах гуманного отношения к животным и проводиться с применением способов, исключающих нанесения им вреда. Каждую пойманную особь должен осмотреть ветеринар, сделать необходимые прививки, стерилизовать и промаркировать. Затем собак должны отпускать в естественную среду обитания.
Через два месяца после начала работы в Липецке тамбовского подрядчика начали появляться сообщения об обнаружении трупов бездомных животных. Самая крупная такая находка была сделана в конце февраля под селом Кулешовка Липецкого района, где жительница Липецка нашла 41 убитую собаку с ранами от пуль.
Представитель подрядчика Герман Никишин заявил, что такого рода информация – слухи, которые распространяют недобросовестные конкуренты. А через два дня после этого заявления, 17 февраля, в липецком районе «Елецкий» был избит 29-летний работник ИП Яшунина. Юрист компании-подрядчика связал избиение с деятельностью организации в Липецке.
18 марта администрация Липецка организовала встречу зоозащитников и представителей ИП Яшунина с выездом в Тамбовскую область, где по утверждению подрядчика содержатся отловленные в городе животные.
— Меня смутило, что в приюте нам не показали собак из тех 157 особей, которые с декабря подрядчик выловил в Липецке. В карантинную зону нас не пустили. На каждое такое животное подрядчик должен нам представить акт приема-передачи. Сейчас поступили первые отчетные документы, проверяем их, — заявил по итогам поездки начальник управления главного смотрителя города
Виталий Лесных.
«Основываясь на этих сообщениях, а также беря во внимание отсутствие ответов на ряд претензий, мы приняли решение уже с понедельника запустить процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных в Липецке.
Правоохранительные органы совместно с профильным департаментом мэрии и управлением главного смотрителя проведут тщательное расследование для определения виновных лиц. Кроме того, мы организуем внутреннюю проверку в отношении заказчика работ на предмет сокрытия и замалчивания какой-либо информации. Расследования будут публичными, буду информировать о ходе», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Контракт на отлов бездомных животных с ИП Яшунина Л.Н. администрация Липецка заключила 26 декабря 2022 года. По контракту, стоимостью 19 миллионов 389 тысяч рублей, отлов должен основываться на принципах гуманного отношения к животным и проводиться с применением способов, исключающих нанесения им вреда. Каждую пойманную особь должен осмотреть ветеринар, сделать необходимые прививки, стерилизовать и промаркировать. Затем собак должны отпускать в естественную среду обитания.
Через два месяца после начала работы в Липецке тамбовского подрядчика начали появляться сообщения об обнаружении трупов бездомных животных. Самая крупная такая находка была сделана в конце февраля под селом Кулешовка Липецкого района, где жительница Липецка нашла 41 убитую собаку с ранами от пуль.
Представитель подрядчика Герман Никишин заявил, что такого рода информация – слухи, которые распространяют недобросовестные конкуренты. А через два дня после этого заявления, 17 февраля, в липецком районе «Елецкий» был избит 29-летний работник ИП Яшунина. Юрист компании-подрядчика связал избиение с деятельностью организации в Липецке.
18 марта администрация Липецка организовала встречу зоозащитников и представителей ИП Яшунина с выездом в Тамбовскую область, где по утверждению подрядчика содержатся отловленные в городе животные.
— Меня смутило, что в приюте нам не показали собак из тех 157 особей, которые с декабря подрядчик выловил в Липецке. В карантинную зону нас не пустили. На каждое такое животное подрядчик должен нам представить акт приема-передачи. Сейчас поступили первые отчетные документы, проверяем их, — заявил по итогам поездки начальник управления главного смотрителя города
Виталий Лесных.
9 840
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