Общество

сегодня, 20:12

Мэрия начинает процедуру расторжения контракта на отлов собак с тамбовским ИП Яшунина

9 840
#бездомные животные #отлов собак
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Мэрия начинает процедуру расторжения контракта на отлов собак с тамбовским ИП Яшунина

Об этом в своем Telegram-канале заявила глава администрации Липецка Евгения Уваркина. 

В понедельник, 27 марта, администрация Липецка начнет процедуру расторжение контракта на отлов безнадзорных животных с тамбовским ИП Яшунина. Такое решения мэр города Евгения Уваркина приняла после событий сегодняшнего утра на Боевом проезде: зоозащитники обнаружили в прицепе, принадлежащем тамбовскому подрядчику, трупы задушенных собак.

«Основываясь на этих сообщениях, а также беря во внимание отсутствие ответов на ряд претензий, мы приняли решение уже с понедельника запустить процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных в Липецке.

Правоохранительные органы совместно с профильным департаментом мэрии и управлением главного смотрителя проведут тщательное расследование для определения виновных лиц. Кроме того, мы организуем внутреннюю проверку в отношении заказчика работ на предмет сокрытия и замалчивания какой-либо информации. Расследования будут публичными, буду информировать о ходе», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале. 

Контракт на отлов бездомных животных с ИП Яшунина Л.Н. администрация Липецка заключила 26 декабря 2022 года. По контракту, стоимостью 19 миллионов 389 тысяч рублей, отлов должен основываться на принципах гуманного отношения к животным и проводиться с применением способов, исключающих нанесения им вреда. Каждую пойманную особь должен осмотреть ветеринар, сделать необходимые прививки, стерилизовать и промаркировать. Затем собак должны отпускать в естественную среду обитания.

Через два месяца после начала работы в Липецке тамбовского подрядчика начали появляться сообщения об обнаружении трупов бездомных животных. Самая крупная такая находка была сделана в конце февраля под селом Кулешовка Липецкого района, где жительница Липецка нашла 41 убитую собаку с ранами от пуль. 

Представитель подрядчика Герман Никишин заявил, что такого рода информация – слухи, которые распространяют недобросовестные конкуренты. А через два дня после этого заявления, 17 февраля, в липецком районе «Елецкий» был избит 29-летний работник ИП Яшунина. Юрист компании-подрядчика связал избиение с деятельностью организации в Липецке.

18 марта администрация Липецка организовала встречу зоозащитников и представителей ИП Яшунина с выездом в Тамбовскую область, где по утверждению подрядчика содержатся отловленные в городе животные. 

— Меня смутило, что в приюте нам не показали собак из тех 157 особей, которые с декабря подрядчик выловил в Липецке. В карантинную зону нас не пустили. На каждое такое животное подрядчик должен нам представить акт приема-передачи. Сейчас поступили первые отчетные документы, проверяем их, — заявил по итогам поездки начальник управления главного смотрителя города
Виталий Лесных.
9 840
#бездомные животные #отлов собак
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Комментарии (9)

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Елена

11 минут назад
Вы смеётесь? Вам собаки дороже жизни детей? Страшно отводить ребёнка в школу! Идти в магазин! Ребёнок не может сам в школу и со школы пр дети! А вы разбираетесь что 3 собаки из жизни ушли... Не смешно?! Гуманизм к собакам? А к детям?!!!
ответить

Давид

17 минут назад
В смысле не пустили? Вы заказчики, и вам не дают информацию о проделанной работе??? Либо вы коррупционеры, либо терпите за нос возящих вас. Позор!!!!!
ответить

Липчанин

19 минут назад
Кто-то занёс, и отжал выгодный бизнес.
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Елена

19 минут назад
Ау, живодёры те, кто за собака и не следит!!!
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У нас

27 минут назад
где ещё, в Тербунах?
ответить

Елена

27 минут назад
На Опытной стаи собак, страшно ртводьдеей в школу. Перед Магнитом базы наверное и собаки оттуда выходят
ответить

Ау

38 минут назад
А наказание живодерам будет?
ответить

Правда

42 минуты назад
Отловленные собаки до приюта не доезжали,живодеры
ответить

Animal planet.

44 минуты назад
Верните Счастливый берег!
ответить

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