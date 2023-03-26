Полицейские выясняют причину грохота в 15-м микрорайоне

Правоохранители работают у дома №1/4 по улице 15-микрорайон уже больше двух часов.

Около 10 вечера 25 марта у дома №1/4 по улице 15-микрорайон раздался грохот. По словам жителей улицы, с промежутком в несколько минут раздались два громких звука, один из них сопровождался вспышкой. Местность за домом уже больше двух часов осматривают полицейские.Очевидцы рассказывают разное. Кому-то показалось, что что-то упало с балкона 7-го этажа на 5-й и громко хлопнуло, так что побило стекла. Кто-то сообщает в соцсетях о, якобы, разрыве светошумовой гранаты.Пока комментариев от правоохранительных органов не поступало: причина произошедшего все еще выясняется.