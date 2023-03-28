Общество

25 минут назад

31 из-31-го: депутаты Липецкого горсовете единогласно проголосовали за нового вице-спикера

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#Липецкий горсовет
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31 из-31-го: депутаты Липецкого горсовете единогласно проголосовали за нового вице-спикера

Евгения Фрай уверена, что ей нужен опыт Евгения Павлова для успешного решения проблем муниципалитета.

На сессии Липецкого горсовета оглашены итоги тайного голосования за кандидатуру заместителя председателя: все присутствующие депутаты отдали голоса за Евгения Павлова, кандидатуру которого предложила спикер Евгения Фрай.

— Наверное, удача благоволит людям с таким именем, — пошутила председатель горсовета Евгения Фрай, когда услышала вопрос GOROD48 о трех Евгениях, которые теперь будут заседать в президиуме горсовета (третьим человеком с этим именем является мэр Липецка Евгения Уваркина).

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По словам спикера, Евгений Павлов — опытный управленец, обладающий большим экспертным потенциалом. И человек с такими качествами нужен и ей, и всему депутатскому корпусу.

Евгений Павлов будет занимать эту должность без отрыва от основного места работы - управляющего региональным отделением Социального фонда России.

— Не боитесь, что теперь вас будет рвать на части весь город при новой должности? — спросил GOROD48 у нового вице-спикера.

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— Нет. Будет больше обращений, значит, будет больше дел. Я никогда не боялся общественной нагрузки. Будет меньше времени — буду меньше ходить в театр, — ответил Евгений Павлов.
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#Липецкий горсовет
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Комментарии (2)

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Ну очень старый

12 минут назад
Так и получается: все против, а голосуем за, говоря совершенно противоположное друг другу в глаза.
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

17 минут назад
Будет больше обращений, значит, будет больше дел.
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