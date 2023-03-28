GOROD48 спросил у липчан: «Надо ли читать переписку детей в соцсетях и мессенджерах?»

Стоит ли контролировать ребенка через его переписку? Подавляющее большинство липчан, встретившихся нам на улице, считают, что да. Причем родители добавляли, что делают это или постоянно, или время от времени. И тайна переписки в случае с детьми не действует.



Лишь единицы сказали, что не надо читать переписку, но затем признались, что у них еще нет своих детей.