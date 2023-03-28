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сегодня, 15:56

Надо ли читать переписку детей в соцсетях и мессенджерах?

6 723
#Говорит Липецк
3

GOROD48 спросил у липчан: «Надо ли читать переписку детей в соцсетях и мессенджерах?»

Стоит ли контролировать ребенка через его переписку? Подавляющее большинство липчан, встретившихся нам на улице, считают, что да. Причем родители добавляли, что делают это или постоянно, или время от времени. И тайна переписки в случае с детьми не действует.

Лишь единицы сказали, что не надо читать переписку, но затем признались, что у них еще нет своих детей.
6 723
#Говорит Липецк
3

Комментарии (6)

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Родители

14 минут назад
Не поощряйие в детях агрессию и образ жизни агрессора, в детских коллективах. Вы подводите этим ребенка, с пассивного и молчаливо вашего одобрения, под маргинальный контингент и окружение соответствующее, где могут втянуть в плохие вещи с плохими последствиями. Это не крутость. Это не лидерство. А путь к саморазрушению. Объяснять, что в добре сила а не слабость. А не во вредных привычках и глупых понтах. Это мудрые и осознанные конечно понимают. И им не надо самоутвержаться, они уже личности.
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Светлана

23 минуты назад
Естественный отбор, Очень хороший и правильный комментарий
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Чаки

35 минут назад
Если Вы доверяете и уважаите своего ребенка читать не надо. Вы перестаньте уважать себя. Это касается и мужа и сослуживцев.
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Андрей

42 минуты назад
у меня к сожалению нет детей, но по своему опыту общения с людьми могу смело утверждать, что общение детей в интернете, как и то чем в своих гаджетах занимаются дети необходимо мониторить в связи с тем, что их собеседником может быть часто не совсем вменяемый человек. Часто дети страдают от сверстников, интернет для детей в целом опасен и его информацию необходимо фильтровать
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Безмасочник

54 минуты назад
Надо хорошо объяснить ребёнку, что можно, а что нельзя, где и в чём опасности. А переписку читать нельзя, это его личная территория.
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Естественный отбор

сегодня, 16:07
Обязательно надо проверять переписку во всех гаджитах и пк детей до возраста 18 ти лет! Так как родители несут полную моральную ответственность до 18 лет, и полную финансовую ответственность до 16 ти лет своих чад. Ну понятно, что можно взыскать ущерб причиненный 17 ти летним ребенком с его родителей..... Но по закону можно сажать подростков начиная с 14 летнего возраста легко, особенно с хорошим юристом. Так что думайте бестолковые и безответственные родители-приняли решение рожать детей-несите перед обществом всю ответственность за возможные деяния этого ребенка до достижения им 18 ти лет. Дальше уже он за себя начнет нести ответственность и расплачиваться за свои ошибки и за ваши ошибки в его воспитании.
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