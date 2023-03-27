43 минуты назад
«Мертвые собаки, из-за которых с нами хотят разорвать контракт, найдены нашим водителем на обочинах дорог»
Юрист тамбовского ИП Яшунина Л.Н утверждает, что организация стала жертвой систематической травли со стороны зоозащитников, представляющих интересы бывшего подрядчика мэрии.
Сегодня GOROD48 смог поговорить с Германом Никишиным, юристом ИП Яшунина Л.Н. Вот что он сообщил:
— Мертвые собаки, из-за которых с нами хотят разорвать контракт, найдены нашим водителем на обочинах дорог. Они, возможно, были сбиты машинами и пролежали всю зиму под снегом — с одной собаки даже облезла шерсть. Считаю, что он поступил по-человечески, что забросил их в прицеп, ведь такие трупы при наступлении тепла начнут гнить, станут источником инфекций. Если в Тамбовской области мы еще и вывозим трупы павших кошек, собак и иной живности на станцию по борьбе с болезнями животных, где есть крематорий для их утилизации, то в Липецке, как оказалось, этой возможности нет. Это стало ясно после звонка по Единому телефону экстренных служб «112». Наш заказчик, управление главного смотрителя Липецка, сказал, что нам эти трупы не оплатят, так как муниципальным контрактом предусмотрен лишь отлов, стерилизация, вакцинация и возврат бродячих собак в их прежнее место обитания. Поэтому эти животные остались в прицепе.
Герман Никишин говорит, что из-за ранее имевших место инцидентов с липецкими зоозащитниками водитель их организации оставлял свою машину под окнами ОМВД России по Липецкому району на Боевом проезде. Но в пятницу кто-то порезал ножом шины легковушки, вырвал патрубки, слил антифриз. Заявление о повреждение имущества в тот день у водителя в полиции не приняли, сказали написать его в субботу. А в субботу утром группа лиц, представившаяся зоозащитниками, создала тамбовскому ИП антирекламу в соцсетях, обнародовав фотографии мертвых собак.
— При этом один из этих зоозащитников даже влез в автомобиль! Кажется, он ничего не боялся. Этот мужчина представился экспертом, представителем общественной организации по защите прав животных. «Пишите: я влез и открыл!», — заявил он на камеру. А уже в отделе полиции, где на него составляли протокол об административном правонарушении, он сказал, что работает на Ирину Кретову. А она, кстати, представляет интересы приюта «Счастливый берег», действующего под эгидой ИП Двуреченская Т.И. которая до нашей организации занималась в Липецке отловом и содержанием собак, — рассказал Герман Никишин.
Сегодня представители тамбовского ИП Яшунина Л.Н. намерены обратиться в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку произошедшему.
— Нужно во всем разобраться с привлечением правоохранительных органов. Считаю, что оснований расторгать договор с нами у мэрии Липецка нет, — сказал Герман Никишин.
Мы обратились за комментариями к ситуации к фактическому руководителю приюта для животных «Счастливый берег» (ИП Двуреченская) Ирине Кретовой:
— Мне даже трудно комментировать такие вещи! Говорить можно что угодно, но ведь мертвые собаки в прицепе тамбовчан были? Были! Если Никишин говорит, что его водитель проявил гуманизм и подобрал трупы павших собак, то он грубо нарушил 705-й приказ министерства сельского хозяйства РФ, установивший ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Трупы животных просто так подбирать и возить по городу нельзя категорически! Их подбирает специализированная организация в присутствии государственного ветеринарного врача. Утилизируют таких животных после вскрытия, наличия акта о причине смерти животного.
Ирина Кретова утверждает, что ИП Двуреченская Т.И. в прошлом году добровольно расторгла контракт с управлением главного смотрителя Липецка. Причина — не согласие работать по техническому заданию, которое разработало управление:
— Организации, занятые отловом собак, не в праве собирать с улиц и уже биркованных собак, если они не проявляют признаков агрессии. Такие животные уже прошли через программу ОСВВ, их повторный отлов вызывает у них стресс. Но УГС Липецка требовало от нас забирать с улиц по заявлениям горожан всех собак без исключения, в том числе с бирками. И мы от этого отказались. Мы добровольно отказались от муниципального контакта, по собственному желанию. И тамбовчан, которые пришли за нами, мы предупреждали, с чем им предстоит столкнуться. Герман Никишин раньше никогда не работал по крупным контрактам. И я лично сказала ему, что в Липецке работать его организации будет непросто, что здесь очень активны зоозащитники, что мэрия жестко следит за соблюдением контрактов.
Если городская администрация разорвет контракт с ИП Яшунина Л.Н. будет ли ИП Двуреченская Т.И. заявляться на новый конкурс по обращению с безнадзорными животными?
— Если УГС Липецка не изменит техзадание в части отлова уже биркованных собак, то нет. Если изменит, уберет из документов это условие, то, возможно, заявимся на торги,— сказала Ирина Кретова.
Напомним, что контракт ценой 19,3 млн рублей на отлов бездомных животных с ИП Яшунина Л.Н. мэрия Липецка заключила 26 декабря 2022 года. Уже через два месяца после начала работы тамбовского подрядчика начали появляться сообщения о находках трупов бездомных животных. Самая крупная из них была сделана в конце февраля под селом Кулешовка Липецкого района, где нашли 41 убитую собаку с ранами от пуль. А 17 февраля в микрорайоне «Елецкий» был избит 29-летний тамбовский собаколов. Герман Никишин связал истории с обнаружением мертвых собак и избиение сотрудника с деятельностью организации в Липецке.
По данным бизнес-агрегаторов, с ИП Двуреченская Т.И. в разных регионах страны заключено 39 контрактов на общую сумму 89,5 млн рублей. У ИП Яшунина Л.Н. — 14 контрактов на 38,7 млн рублей. Если по договору с УГС Липецка за одну собаку ИП Двуреченская Т.И. получало 14 138 рублей, то ИП Яшунина Л.Н. — 11 788 рублей.
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Анна