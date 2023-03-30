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сегодня, 13:39

С улицы Белянского в Липецке начался сезон дорожных ремонтов

3 466
#ремонт дорог
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С улицы Белянского в Липецке начался сезон дорожных ремонтов

К 31 августа трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров.

Сегодня в Липецке с улицы Белянского начался сезон дорожных ремонтов.

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— Улицу Белянского обновляет компания «Инфинити Групп». Строителям предстоит снять старый асфальт и уложить два слоя нового на четырехполосной дороге длиной 910 метров, нанести на новое покрытие разметку, обновить дорожные знаки. Для повышения безопасности здесь появятся два светофорных объекта: мигающий желтый у остановки «Университетский микрорайон» и вызывной у остановки «Улица Белянского». На остановочных павильонах поменяют плитку на площади в 300 квадратных метров, заменят 600 погонных метров бордюров, — сообщил GOROD48 главный смотритель Липецка Виталий Лесных.

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Сейчас строители демонтируют старую плитку с остановок. Такую плитку б/у вывезут на склад УГС, чтобы впоследствии использовать по потребностям. Рабочие фрезеруют старое покрытие дороги, тут же отправляя асфальтобетонную крошку в кузов грузовика — этот материал будет использован для отсыпки улиц частного сектора.

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Работе мешает припаркованный автотранспорт: грузовик с прицепом и «Жигули», которые, судя по окружающей легковушку кромке грязи, простояли на дороге всю зиму. Для поиска владельцев этой техники представители заказчика и сотрудники подрядных организаций пользуются помощью автоинспекторов.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке приведут в порядок 38 улиц общей протяженностью 39 километров. Общий объем финансирования — 1,1 млрд рублей. Шесть дорог из этого пакета опережающими темпами были отремонтированы прошлой осенью. В их числе — граничащая с улицей Белянского дорога по улице Политехнической. На ней осталось лишь обновить разметку и знаки.

Все четыре контракта на ремонт дорог в Липецке должны быть исполнены к 31 августа.
3 466
#ремонт дорог
3

Комментарии (3)

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На фото

5 минут назад
Асфальт хороший!
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++++

9 минут назад
Засыпьте срезанный асфальт и разровняйте, пожалуйста, в лесу в балашовском лесничестве. Дорога разрушилась совсем. Это любимое место для велосипедистов, ходьбы и прогулок,спортсменов. Плиииииз
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смотритель зоопарка

24 минуты назад
ставим ставки через сколько будут ямы и через сколько наши доблестные коммунальщики раскопают ее вдоль и поперек?)
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