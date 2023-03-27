Общество

23 минуты назад

Конкурс на пост руководителя липецких парков пользуется огромной популярностью

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#парки #директор
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Конкурс на пост руководителя липецких парков пользуется огромной популярностью

Победитель станет известен в начале апреля.

На конкурс по отбору руководителя дирекции липецких парков подано 19 заявок!  Как рассказали GOROD48 в мэрии, среди соискателей должности не только липчане, но и москвичи. По условиям конкурса, у кандидатов должно быть высшее образование и опыт реализации бизнес-проектов.

Первоначально заявления от кандидатов организаторы конкурса собиралась принимать до 25 марта, затем срок продлили сроки до конца прошлой недели. В результате за выходные в конкурсную комиссию прислали девять заявок. То есть почти половина соискателей сделала это в последний момент.

До 30 марта комиссия должна изучить резюме претендентов и их концепции развития парков, затем отобрать шесть претендентов для участия в дальнейших конкурсных процедурах. Итоги конкурса мэрия подведет 31 марта.

Напомним, поиск руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» начался после того, как занимавший эту должность Дмитрий Аксенов  ушел в исполком регионального отделения партии «Единая Россия».
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#парки #директор
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Комментарии (1)

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Сергей

9 минут назад
Опыт реализациии......этим все сказано.
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