Общество
23 минуты назад
Конкурс на пост руководителя липецких парков пользуется огромной популярностью
Победитель станет известен в начале апреля.
На конкурс по отбору руководителя дирекции липецких парков подано 19 заявок! Как рассказали GOROD48 в мэрии, среди соискателей должности не только липчане, но и москвичи. По условиям конкурса, у кандидатов должно быть высшее образование и опыт реализации бизнес-проектов.
Первоначально заявления от кандидатов организаторы конкурса собиралась принимать до 25 марта, затем срок продлили сроки до конца прошлой недели. В результате за выходные в конкурсную комиссию прислали девять заявок. То есть почти половина соискателей сделала это в последний момент.
До 30 марта комиссия должна изучить резюме претендентов и их концепции развития парков, затем отобрать шесть претендентов для участия в дальнейших конкурсных процедурах. Итоги конкурса мэрия подведет 31 марта.
Напомним, поиск руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» начался после того, как занимавший эту должность Дмитрий Аксенов ушел в исполком регионального отделения партии «Единая Россия».
Первоначально заявления от кандидатов организаторы конкурса собиралась принимать до 25 марта, затем срок продлили сроки до конца прошлой недели. В результате за выходные в конкурсную комиссию прислали девять заявок. То есть почти половина соискателей сделала это в последний момент.
До 30 марта комиссия должна изучить резюме претендентов и их концепции развития парков, затем отобрать шесть претендентов для участия в дальнейших конкурсных процедурах. Итоги конкурса мэрия подведет 31 марта.
Напомним, поиск руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка» начался после того, как занимавший эту должность Дмитрий Аксенов ушел в исполком регионального отделения партии «Единая Россия».
Сергей