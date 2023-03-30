31-летняя многодетная липчанка «заминировала» своё общежитие, пять раз сообщив о бомбе на номер «112»

Теперь женщину ждёт суд.

Заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 31-летней многодетной матери по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, женщину подозревают в том, что ночью 8 декабря прошлого года она из общей кухни общежития в переулке Рудный с сотового телефона позвонила на номер «112» и сообщила о готовящемся взрыве в своём же доме. Сообщение было примерно такого содержания: «Идёт пожар, в доме заложена бомба, эвакуируйте людей». Но сразу после вызова никто не приехал, и женщина позвонила ещё раз и повторила своё сообщение. А когда приехали две пожарные машины, женщина снова позвонила в службу «112». При этом она попыталась даже изменить свой голос, зажав нос рукой.



Так как женщина была сильно пьяна, сама она точно не помнит, сколько в итоге раз звонила на номер «112» — четыре или пять. Но зато это помнят аудиозаписи её звонков — таких файлов в деле пять.



На поверку ложного сообщения к дому в переулке Рудный выехали экстренные службы.



В тот же день по дому ходили полицейские и опрашивали людей о случившемся. Женщина сама решила во всём признаться — она написала явку с повинной в отделе полиции №2. К этому моменту она протрезвела и сильно раскаивалась.



У подозреваемой — трое детей, причём младшему ребёнку на момент происшествия было всего 6 месяцев. Как оказалось, вечером 7 декабря женщина купила себе две баклажки пива, выпила. А потом пошла на общую кухню и увидела там на столе сотовый телефон соседа. Через некоторое время женщина снова выходила из комнаты покурить, заметила в окно дым из соседнего подъезда, и решила позвонить на номер «112» с чужого телефона. А чтобы пожарные приехали побыстрее, ещё и присочинила про бомбу.



Что примечательно, о последствиях такого ложного сообщения женщина знала: в 2020 году она уже получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по той же 207 статье уголовного кодекса. И тогда она тоже «заминировала» здание, будучи пьяной. Теперь многодетную липчанку снова ждёт суд.