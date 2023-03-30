Загадочная вспышка над Липецком: сверкнула электрическая дуга

Судя по записям камер наблюдения, сразу после вспышки, которая произошла вчера вечером , с опор ЛЭП посыпались искры. В «Липецкэнерго» подтвердили: произошла авария на подстанции.

Вечернюю вспышку над юго-западным районом Липецка сняли камеры видеонаблюдения 19, 24 и 27-го районов, «Университетского» и «Елецкого». Судя по записям, сразу же после вспышки с опор ЛЭП, расположенных рядом с «Университетским», посыпались искры, а дороги по улицам Московской, Катукова и Елецкому шоссе остались без освещения.В «Липецкэнерго» GOROD48 сообщили: вечером 29 марта горожане наблюдали электрическую дугу.

«Причиной светового явления стала электрическая дуга, возникшая в результате повреждения на потребительской подстанции в микрорайоне «Университетский». Данная подстанция не входит в зону эксплуатационной ответственности «Липецкэнерго», — рассказали в пресс-службе энергетической компании.

Добавим, что вспышка локализуется как раз в районе подстанции.