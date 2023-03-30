сегодня, 18:27
Загадочная вспышка над Липецком: сверкнула электрическая дуга
Судя по записям камер наблюдения, сразу после вспышки, которая произошла вчера вечером, с опор ЛЭП посыпались искры. В «Липецкэнерго» подтвердили: произошла авария на подстанции.
В «Липецкэнерго» GOROD48 сообщили: вечером 29 марта горожане наблюдали электрическую дугу.
«Причиной светового явления стала электрическая дуга, возникшая в результате повреждения на потребительской подстанции в микрорайоне «Университетский». Данная подстанция не входит в зону эксплуатационной ответственности «Липецкэнерго», — рассказали в пресс-службе энергетической компании.
Добавим, что вспышка локализуется как раз в районе подстанции.
Гость
парторг
Animal Planet.
Нн
Сельдерей не растет на Елецком.
Безмасочник
не-а чё
Патриот
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