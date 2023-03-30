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Загадочная вспышка над Липецком: сверкнула электрическая дуга

9 2011
#электрическая дуга

Судя по записям камер наблюдения, сразу после вспышки, которая произошла вчера вечером, с опор ЛЭП посыпались искры. В «Липецкэнерго» подтвердили: произошла авария на подстанции.

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Вечернюю вспышку над юго-западным районом Липецка сняли камеры видеонаблюдения 19, 24 и 27-го районов, «Университетского» и «Елецкого». Судя по записям, сразу же после вспышки с опор ЛЭП, расположенных рядом с «Университетским», посыпались искры, а дороги по улицам Московской, Катукова и Елецкому шоссе остались без освещения.

 В «Липецкэнерго» GOROD48 сообщили: вечером 29 марта горожане наблюдали электрическую дугу.

«Причиной светового явления стала электрическая дуга, возникшая в результате повреждения на потребительской подстанции в микрорайоне «Университетский». Данная подстанция не входит в зону эксплуатационной ответственности «Липецкэнерго», — рассказали в пресс-службе энергетической компании.

Добавим, что вспышка локализуется как раз в районе подстанции.





9 2011
#электрическая дуга

Комментарии (9)

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Гость

16 минут назад
Нн, сейчас все пс до 110кв в городе и области обслуживают РОССЕТИ Липецкэнерго.В том числе и на университетском и елецком
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парторг

25 минут назад
Безмасочник, Во-во,пусть электорат светит себе смартфонами.
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Animal Planet.

26 минут назад
Безмасочник, как же хорошо, что начальник не ты. Хотя тебе и не светит:)
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Нн

28 минут назад
Электроподстанция на университетском не обслуживается Липецкэнерго, подстанциями на Европейском вообще владеет какой левый дядя, вам не кажется что что то неладное твориться в нашем королевстве?
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Сельдерей не растет на Елецком.

30 минут назад
Определенно что то с этим районом не так,то поножовщина,то вспышки,не важно от чего,главное что на Елецком.Жуть,а не район.
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Безмасочник

35 минут назад
Если бы я был начальником, я бы вообще отключил уличное освещение, чтобы не тратить бесполезно электроэнергию. У машин ведь есть фары, пешеходы пусть пользуются фонариками. Да и луна всем пусть будет в помощь.
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не-а чё

49 минут назад
Патриот, Плакальщики тоже будут в шоке.
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Патриот

54 минуты назад
Не разачаровывайте всепропальщиков...
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1

сегодня, 18:41
А сельдерей так старался....
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